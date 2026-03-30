بنك الإمارات للطعام يُوزّع 5000 وجبة على العمال

قام بنك الإمارات للطعام بتوزيع 5000 وجبة على عمال من مختلف أنحاء دبي في حملة توزيع موسّعة نُفّذت خلال يوم واحد، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التلاحم المجتمعي، ودعم الأمن الغذائي، وترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية الشاملة.

وجاء تنظيم حملة التوزيع بالتعاون مع مجموعة «ماجد الفطيم»، و«مجرى»، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، والذراع الاتحادية التي تعمل على دعم المشروعات المستدامة والمؤثرة، التي تُعزّز التمكين الاقتصادي والحفاظ على البيئة والرخاء الاجتماعي.

وأكد وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس أمناء «مجرى»، عبدالله بن طوق المري، أن الإمارات رسخت نموذجاً رائداً في مجال العمل الخيري والإنساني، يقوم على الاستدامة والشراكة المجتمعية وتعظيم الأثر.

ويؤدي بنك الإمارات للطعام دوراً محورياً في دعم مستهدفات الدولة في مجال الأمن الغذائي، وترسيخ ثقافة الاستهلاك المسؤول والتكافل الإنساني.

ويُبرز التوسع في عدد المستفيدين من 3000 في العام الأول إلى 5000 هذا العام الأثر المتنامي للتعاون المنسق بين مختلف القطاعات، ومن خلال جمع الجهات الاتحادية والشركاء من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، تُجسّد المبادرة نموذجاً للشراكات المؤسسية القادرة على تقديم حلول مجتمعية قابلة للتوسع، تدعم الأمن الغذائي وتُعزّز نهج دولة الإمارات في العمل الإنساني المستدام.

وتعقيباً على نجاح المبادرة، قالت رئيسة الفريق التنفيذي لبنك الإمارات للطعام، منال عبيد بن يعروف: «تعكس المبادرة التزام بنك الإمارات للطعام بتحويل الشراكات المنظمة إلى أثر اجتماعي ملموس وقابل للقياس. ويُظهر توزيع الوجبات ضمن مبادرة منسقة كيف يمكن لإعادة توزيع فائض الغذاء، والتعاون بين مختلف القطاعات، والإدارة المسؤولة للموارد أن تُسهم بشكل مباشر في دعم أهداف الأمن الغذائي الوطني، مع تعزيز التماسك والتضامن المجتمعي، ومن خلال شراكاتنا مع جهات رائدة، مثل شركة ماجد الفطيم ومجرى، نواصل توسيع قدرتنا على تقديم حلول مستدامة تركز على المجتمع، وتوائم بين العمل الإنساني ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وأهداف التنمية الوطنية طويلة الأمد».