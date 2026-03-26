1220 متطوعاً شاركوا في مبادرات شرطة دبي الرمضانية

شهدت مبادرات شرطة دبي الرمضانية مشاركة فاعلة لمتطوعين من مختلف الجنسيات والأعمار، بلغ عددهم 1220 متطوعاً ومتطوعة، أسهموا في توزيع وجبات الإفطار على مستوى إمارة دبي، سواء في المساجد أو عند الإشارات الضوئية قبيل أذان المغرب على السائقين.

وبلغ عدد الساعات التطوعية التي نفّذها المتطوعون خلال الشهر الفضيل 4880 ساعة، في 27 موقعاً على مستوى إمارة دبي.

وأثنى مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، العميد علي خلفان المنصوري، على جهود المتطوعين الذين بلغت جنسياتهم 15 جنسية، مؤكداً أنهم أسهموا بفاعلية في إنجاح المبادرات الهادفة إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها شهر رمضان المبارك، والإسهام في إسعاد الصائمين ومشاركتهم الأجواء الدينية الرمضانية، ونيل الأجر والثواب.

وبيّن المنصوري أن شرطة دبي وفّرت 11 فرصة تطوعية عبر منصة التطوع التابعة لها، لتمكين الراغبين من المشاركة في المبادرات الإنسانية والمجتمعية خلال الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن طرح الفرص التطوعية في شهر رمضان ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية، وتعزيز مفهوم المسؤولية المشتركة بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة، ويُعزّز جودة الحياة.

وأضاف أن مشاركة المتطوعين في المبادرات الرمضانية تأتي أيضاً في إطار ترسيخ التطوع كقيمة مؤسسية، من خلال برامج ومبادرات مبتكرة، تُمكّن الموظفين وأفراد المجتمع من الإسهام الفعال في العمل المجتمعي، مبيناً أن الإقبال على التطوع يعكس الوعي بأهميته ودوره الحيوي في دعم أهداف التنمية المستدامة.