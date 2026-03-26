«بيت الخير» تُوزّع 2.1 مليون وجبة إفطار في رمضان

نجحت «بيت الخير» في تحقيق هدف مشروع «إفطار صائم» الذي نفّذته ضمن حملتها الرمضانية «حق معلوم 3»، بعد أن وزعت مليونين و107 آلاف و280 وجبة إفطار على الصائمين في مختلف إمارات الدولة، متجاوزة الهدف المعلن المقدّر بمليوني وجبة، في خطوة تعكس التفاعل الكبير من المجتمع.

وأكد مدير عام «بيت الخير»، عابدين طاهر العوضي، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة لتضافر جهود أهل الخير والداعمين، إلى جانب العمل الميداني الذي نفذته فرق الجمعية، مشيراً إلى أن المشروع شهد توزيع 66 ألفاً و861 وجبة يومياً، مع تصاعد الأعداد تدريجياً لتلبية احتياجات المستفيدين في مختلف إمارات الدولة.

وأوضح أن المشروع نُفّذ عبر 96 نقطة توزيع منتشرة في أنحاء الدولة، إضافة إلى 21 خيمة إفطار، من أبرزها خيمة هور العنز التي استقبلت يومياً نحو 8000 صائم، وتُعدّ الأكبر على مستوى الدولة من حيث الطاقة الاستيعابية.

وأشار العوضي إلى أن تجاوز الهدف المحدد يعكس روح العطاء المتجذّرة في المجتمع، ويؤكد نجاح حملة «حق معلوم 3» في توسيع دائرة المستفيدين وترسيخ قيم التضامن خلال شهر رمضان المبارك، كما أعرب عن شكره لكل المشاركين في دعم المشروع من أفراد المجتمع ومؤسساته على إسهاماتهم السخية التي أسهمت في نجاح الحملة، داعياً المحسنين الكرام إلى مواصلة دعم المشروعات الإنسانية للجمعية على مدار العام، حيث تظل قنوات التبرع متاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، والتطبيق الذكي، والرسائل النصية القصيرة، لضمان استمرار مسيرة الخير وخدمة مختلف الفئات المحتاجة.