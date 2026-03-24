«إفطار صائم» تُسعد 40.8 ألف عامل

نفّذت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام مبادرة «إفطار صائم» بمنطقة القوز الصناعية، حيث تم توزيع وجبات إفطار يومية على نحو 40 ألفاً و800 عامل، في إطار تعزيز قيم العطاء والتكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، العميد عبدالرحمن الشاعر، أن مبادرة «إفطار صائم» تأتي في إطار التزام شرطة دبي بمسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على دعم فئة العمال وتقدير جهودهم، لاسيما خلال الشهر الفضيل الذي تتجلى فيه معاني التراحم والتضامن الإنساني، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي أيضاً في إطار تعزيز جودة الحياة لفئة العمال، وإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم، إلى جانب ترسيخ قيم التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع.

وحظيت مبادرة «إفطار صائم» باستحسان واسع من المستفيدين، وأسهمت في توفير بيئة إيجابية عكست الصورة المشرّفة للعمل الإنساني في المجتمع الإماراتي، وثقافة المسؤولية المجتمعية والعمل الخيري.