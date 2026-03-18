رجل أعمال يقدم مليون درهم لدعم مرضى السرطان

قدم رجل الأعمال المحسن فيروز بن غلام حسين، مبادرة إنسانية لدعم مرضى السرطان، حيث أعلن مساهمة تصل إلى مليون درهم، تقدم على مراحل عبر جمعية رعاية مرضى السرطان - رحمة، لتغطية تكاليف علاج 19 مريض سرطان، والإسهام في توفير العلاج والأدوية للمرضى المحتاجين للدعم المالي، مع توقع استفادة حالات أخرى خلال الأشهر المقبلة.

جاء ذلك ضمن فعاليات يوم زايد للعمل الإنساني، التي نظمتها الجمعية أخيراً، بمشاركة عدد من المرضى وذويهم، مستعرضين تجاربهم ومعربين عن امتنانهم للدعم الذي تقدمه الجمعية، والإسهام الإنساني الذي قدمه رجل الأعمال فيروز بن غلام حسين، والذي من شأنه الإسهام في التخفيف من معاناتهم خلال رحلة العلاج.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور جمال سند السويدي، أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل مناسبة وطنية نستذكر فيها القيم الإنسانية العميقة التي رسخها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي جعل من العمل الإنساني نهجاً راسخاً في دولة الإمارات، وامتداداً للمبادرات الخيرية التي تشهدها الدولة.

وأكدت مدير عام الجمعية، سلوى الحوسني، أن هذه المبادرات الإنسانية تجسد روح العطاء والتكافل التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات، منوهة بأن دعم المحسنين يسهم بشكل مباشر في تخفيف معاناة المرضى ومساندتهم خلال رحلة العلاج، ويعزز قدرة الجمعية على الاستمرار في أداء رسالتها الإنسانية.