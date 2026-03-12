«إسلامية دبي»: 195 موقعاً لتوزيع وجبات الإفطار

سجّلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي حضوراً ميدانياً فاعلاً في تنظيم مبادرات إفطار الصائمين خلال شهر رمضان المبارك، في إطار دورها التنظيمي والرقابي على المبادرات الخيرية في الإمارة، حيث أشرفت فرق الدائرة على 195 موقعاً لتوزيع وجبات الإفطار بين خيام ومآدب رمضانية، جرى من خلالها توزيع أكثر من 69 ألف وجبة إفطار، بما يعكس اتساع نطاق العمل الخيري المنظم في دبي خلال الشهر الفضيل.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الخيام الرمضانية المعتمدة بلغ 24 خيمة، وزعت نحو 16 ألفاً و570 وجبة إفطار، إلى جانب 149 موقعاً للمآدب الرمضانية التي قدّمت نحو 49 ألف وجبة مرخصة.