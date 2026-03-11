«بيت الخير» تسعد الأسر المتعفّفة والعمال والمرضى

احتفت جمعية بيت الخير بـ«يوم زايد للعمل الإنساني»، الذي يتزامن هذا العام مع «عام الأسرة»، من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الإنسانية، التي استهدفت إسعاد ودعم فئات مختلفة في المجتمع، بما في ذلك الأسر المتعففة والمرضى والعمال.

وأكد مدير عام «بيت الخير»، عابدين طاهر العوضي، أن إحياء يوم زايد للعمل الإنساني يجسد النهج الإنساني الراسخ الذي أرساه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتعزيز قيم العطاء والتكافل في المجتمع.

وقال إن «يوم زايد للعمل الإنساني يمثل محطة مهمة لتجديد العهد على مواصلة مسيرة الخير والعطاء التي غرسها زايد الخير، طيّب الله ثراه، في نفوس أبناء الإمارات، وتحرص جمعية بيت الخير على ترجمة هذه القيم إلى مبادرات عملية تصل إلى مختلف الفئات المستحقة، وتسهم في إسعادهم وتعزيز جودة حياتهم، خاصة في (عام الأسرة) الذي يركز على دعم تماسك المجتمع واستقراره».

وقدمت الجمعية مساعدات نقدية استفادت منها 200 أسرة مسجلة لديها، في خطوة تعكس التزامها دعم الأسر المحتاجة، وتعزيز استقرارها المعيشي.

كما نظمت مبادرة إنسانية تمثّلت في تكثيف توزيع وجبات إفطار صائم ضمن مشروعها الرمضاني «إفطار صائم»، حيث تجاوز عدد الوجبات التي تم توزيعها على العمال في الخيم الرمضانية ومواقع التوزيع 72 ألف وجبة إفطار، تقديراً لجهودهم ودورهم في مسيرة التنمية.

وامتدت المبادرات لتشمل الجانب الصحي والإنساني، حيث قام وفد من الجمعية - ضم كلاً من مديرة شؤون الأفرع، فاطمة الدشتي، ورئيسة قسم التنسيق والمشاريع، ذكرى أحمد، وموظفة قسم العلاقات العامة وإسعاد المتعاملين، شيرين عبدالله - بزيارة 30 مريضاً في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، وتوزيع هدايا عليهم على شكل كوبونات بقيمة 500 درهم لكل مريض، في مبادرة تهدف إلى إدخال الفرح إلى قلوب المرضى والتخفيف عنهم خلال فترة العلاج.