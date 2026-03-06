600 قرية تستفيد من إفطارات «الخيرية العالمية» 

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية أن أكثر من 600 قرية تستفيد من مشروع «إفطار صائم»، الذي تنفذه في العديد من دول العالم الإسلامي، حيث وزّعت، خلال النصف الأول من رمضان، 225 ألف وجبة وأكثر من 16 ألف طرد غذائي لإفطار قرى مسلمة.

وأكد الأمين العام للهيئة، الدكتور خالد الخاجة، أن المشروع يجسد رسالة دولة الإمارات الإنسانية وقيمها الراسخة في مدّ يد العون للمحتاجين أينما كانوا، مشيراً إلى أن فِرَق الهيئة ومكاتبها كثفت جهودها منذ اليوم الأول للشهر الفضيل لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في الوقت المناسب، وبما يحفظ كرامتهم.

وقال إن الهيئة حرصت هذا العام على توسيع نطاق المشروع جغرافياً وزيادة أعداد المستفيدين، استجابةً لتزايد الاحتياجات الإنسانية في عدد من الدول، كاشفاً أن عمليات التوزيع شملت أيضاً العمال والأسر المتعففة داخل الدولة.

وأضاف أن المشروع يُنفذ وفق آليات عمل منظمة تضمن سرعة الإنجاز ودقة الاستهداف، بالتنسيق مع الجهات الرسمية في الدول المستفيدة، وبما يتماشى مع القوانين المحلية والمعايير الإنسانية المعتمدة، موضحاً أن الهيئة اعتمدت نظام متابعة ميدانياً يتيح تقييم الأداء وقياس الأثر بشكل مستمر.

وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في تنفيذ مشاريعها الأخرى، مثل توزيع الزكاة وكسوة العيد ودعم الحالات الإنسانية العاجلة، فضلاً عن المشاريع الإنشائية كبناء المساجد والمدارس والمنازل والمراكز الصحية وحفر الآبار، مؤكداً أن الهيئة ماضية في توسيع برامجها النوعية التي تركز على الاستدامة وتحقيق أثر تنموي طويل الأمد في المجتمعات المستفيدة.

وثمّن الأمين العام دعم المحسنين والمتبرعين داخل الدولة وخارجها، مؤكداً أن مساهماتهم كان لها الدور الرئيس في تمكين الهيئة من الوصول إلى ملايين المستفيدين، داعياً أفراد المجتمع ومؤسساته إلى مواصلة العطاء خلال ما تبقّى من الشهر الفضيل لتعظيم الأثر الإنساني وترسيخ ثقافة التكافل والتراحم.