«بيت الخير» توزّع مليون وجبة إفطار خلال النصف الأول من رمضان

نجحت جمعية بيت الخير، خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، في توزيع مليون و42 ألفاً و115 وجبة إفطار، ضمن مشروع «إفطار صائم» الذي تنفذه في إطار حملتها الرمضانية «حق معلوم 3»، لتوزيع مليونَي وجبة قبل نهاية الشهر الفضيل، دعماً للصائمين وتعزيزاً لقيم التكافل المجتمعي في مختلف إمارات الدولة.

وأكد مدير عام الجمعية، عابدين طاهر العوضي، أن عدد الوجبات اليومية شهد تصاعداً ملحوظاً منذ بداية الشهر، حيث انطلق المشروع بتوزيع 66 ألفاً و861 وجبة يومياً، قبل أن يرتفع تدريجياً ليصل إلى أكثر من 71 ألف وجبة يومياً، مع تزايد الإقبال، وارتفاع أعداد المستفيدين في مختلف إمارات الدولة.

وأوضح أن المشروع ينفذ عبر 99 نقطة توزيع منتشرة في مختلف إمارات الدولة، إلى جانب 21 خيمة إفطار، أبرزها خيمة «هور العنز» التي تستقبل يومياً نحو 8000 صائم، وتُعد أكبر خيمة إفطار على مستوى الدولة من حيث الطاقة الاستيعابية.

وتوجه العوضي بالشكر والتقدير إلى المساهمين في إنجاح المشروع من مؤسسات وجهات داعمة وأفراد ومتطوعين، مثمناً دورهم في تعزيز قيم التكافل والعطاء خلال الشهر الفضيل، ومؤكداً استمرار تنفيذ مشروع «إفطار صائم» خلال النصف الثاني من رمضان مع مواصلة استقبال التبرعات لدعمه، بما يسهم في تحقيق أهداف الحملة الإنسانية.