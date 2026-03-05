«الشارقة الخيرية» تُوزّع 449.3 ألف وجبة إفطار

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية نجاحها في توزيع 449 ألفاً و385 وجبة إفطار صائم خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك في 129 موقعاً في مختلف مناطق الإمارة، ضمن مشروعها السنوي «إفطار الصائمين»، الذي يهدف إلى دعم الفئات المحتاجة وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي في الشهر الفضيل.

وأكد المدير التنفيذي للجمعية، عبدالله سلطان بن خادم، أن مشروع إفطار الصائم يُعدّ من المشاريع الخيرية الكبرى التي تنفذها الجمعية سنوياً، حيث تم إعداد خطة متكاملة لضمان إيصال الوجبات إلى مستحقيها في الوقت المناسب، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية.

وأضاف أن مواقع التوزيع تم اختيارها بعناية لتشمل المناطق السكنية والمناطق الصناعية التي تضم أعداداً كبيرة من العمال والأسر المتعففة، بما يضمن وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً بسهولة ويسر، موضحاً أن الجمعية تعتمد على فرق ميدانية مدربة، تضم موظفين ومتطوعين للإشراف على عمليات التوزيع، حيث يتم العمل يومياً على تقديم الوجبات بطريقة منظمة تحافظ على سلامة المستفيدين والعاملين، كما أشار إلى أن الجمعية تستهدف خلال الشهر الكريم توزيع أكثر من مليون وجبة إفطار، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتغطية احتياجات الصائمين في مختلف مناطق الإمارة.

وأكد بن خادم أن الجمعية ماضية في تنفيذ مشاريعها الإنسانية وفق رؤية مستدامة تهدف إلى تعزيز العمل الخيري، وإحداث أثر إيجابي ملموس في حياة المحتاجين، بما يعكس روح التضامن والتكاتف التي يتميز بها المجتمع الإماراتي، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك، داعياً أهل الخير والمحسنين إلى مواصلة دعم المشروع من خلال التبرعات أو المساهمات العينية، مشيراً إلى أن الجمعية توفر قنوات للتبرع، منها التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني والرابط الذكي، ما يسهل المشاركة في العمل الخيري.