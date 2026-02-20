«الشارقة الخيرية» توزع 30 ألف وجبة إفطار

بدأت جمعية الشارقة الخيرية توزيع 30 ألف وجبة إفطار صائم في 129 موقعاً داخل إمارة الشارقة، ضمن مليون وجبة تستهدف الجمعية توزيعها على مدار أيام شهر رمضان المبارك، وتتضمن الوجبات الموزعة، التي يتم تحضيرها بعناية، الأرز واللحوم، إضافة إلى التمور والعصائر التي تسهم في توفير الإفطار المتكامل للصائمين، وقد تم التعاقد مع مطابخ ذات سمعة طيبة تلتزم بإرشادات السلامة الصحية في إعداد الوجبات، كما تم استخدام وسائل نقل مناسبة لضمان الحفاظ على جودة الوجبات، ومنع تعرضها للتلف أثناء عمليات النقل إلى المواقع المختلفة.

وأكدت الجمعية أنها تتابع عن كثب سير عملية التوزيع من خلال لجان مخصصة، تراقب كل مراحل التنفيذ والتأكد من توزيعها بالشكل المطلوب، ورصد أي ملاحظات قد تطرأ على المشروع لمعالجتها بشكل فوري، لضمان توفير أفضل خدمة ممكنة للمستفيدين.

وقال رئيس لجنة إفطار الصائمين داخل الدولة، عبدالله سيف بن هندي، إن «مشروع إفطار صائم يعد من أبرز المشاريع التي نقوم بها خلال شهر رمضان المبارك، حيث نهدف من خلاله إلى تعزيز التكافل الاجتماعي، وتخفيف معاناة الأسر المحتاجة، كما أننا نحرص على ضمان تقديم الوجبات بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان رضا المستفيدين، وتبقى مساهمات المحسنين أساساً لاستمرارية المشروع وزيادة عدد الوجبات التي يتم توزيعها»، مشيراً إلى أن «المواقع تم توزيعها في مناطق العمال وذوي الدخل المحدود، إلى جانب مواقع حدودية تربط المدن بعضها ببعض لتوفير وجبات الإفطار للمارة على الطرقات السريعة خلال وقت الإفطار، ما يعزز قيمة المشروع ويصل بأهدافه إلى مستحقيه. وتوجه ابن هندي بالشكر الجزيل إلى المحسنين الذين دعموا مشروع وجبات إفطار الصائمين لما له من أثر جليل».