«بيت الخير» تكثف برامجها الإذاعية خلال رمضان لدعم المرضى     

كثّفت جمعية «بيت الخير» برامج جمع التبرعات خلال رمضان، حتى تتمكن من مساعدة أكبر عدد من المرضى الذين يمرون بظروف صحية صعبة، ويحتاجون إلى عملية جراحية أو علاج باهظ الثمن، ونجحت خلال العام الماضي في إنفاق ما يزيد على 13 مليون درهم، استفاد منها 439 مريضاً في حالة حرجة أو عجز عن متابعة العلاج وفي أمسّ الحاجة للعون، وتفيد خريطة بث برامج «بيت الخير» الإذاعية خلال شهر رمضان المبارك، بأن برنامج «حق معلوم» على إذاعة وتلفزيون «نور دبي» يبث يومياً من الساعة 9:30 إلى الساعة 11:00 بعد صلاة التراويح، أما برنامج «زايد الخير» على إذاعة الأولى، فتُبث حلقاته في الأيام الفردية من الشهر الفضيل من الساعة 5:00 إلى الساعة 6:00 مساءً.

