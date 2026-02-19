«الشارقة الخيرية» توزع 8000 سلة رمضانية 

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية انتهاءها من توزيع 8000 سلة رمضانية وقسائم شرائية على الأسر المستحقة داخل الدولة، بهدف دعم الأسر المتعففة وتخفيف الأعباء المعيشية عنها خلال شهر رمضان المبارك. وأكد المدير التنفيذي للجمعية، عبدالله سلطان بن خادم، أن مشروع السلة الرمضانية يُعدّ من المشاريع الحيوية التي تحرص الجمعية على تنفيذها سنوياً، لما له من أثر مباشر في إدخال البهجة على الأسر المستفيدة، وتأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية طوال الشهر الفضيل. وأوضح أن السلة هذا العام اشتملت على 10 أصناف من المواد الغذائية الأساسية، من بينها الأرز والطحين والسكر والزيت والتمر، والمعكرونة والعدس والحليب والشاي وصلصة الطماطم، بما يضمن تلبية الاحتياجات الضرورية للأسرة طوال الشهر.

وتابع أن القيمة الإجمالية للمشروع بلغت نحو مليون درهم، تم توفيرها بدعم أهل الخير والمحسنين الذين كان لهم الدور الأكبر في إنجاح هذا المشروع، وتحقيق مستهدفاته الإنسانية، مضيفاً أن فرق العمل والمتطوعين حرصوا على إيصال السلال والقسائم الشرائية إلى مستحقيها، وفق آلية منظمة تضمن الدقة والسرعة وحفظ كرامة المستفيدين.