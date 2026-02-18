«بيت الخير» تبدأ توزيع المير الرمضاني

أعلنت جمعية بيت الخير أنها بدأت توزيع المير الرمضاني على 7000 أسرة متعففة ضمن مشروع المير الرمضاني، الذي رصدت له سبعة ملايين درهم، ويهدف إلى تأمين الاحتياجات الغذائية لهذه الأسر طيلة شهر رمضان، بحيث تعيش أجواء الشهر الكريم سعيدة مطمئنة.

جاء ذلك كباكورة عطاء سخي وعدت به النسخة الثالثة من حملة الجمعية الرمضانية الجديدة «حقّ معلوم»، التي تستهدف دعم وإسعاد ما يزيد على 65 ألف مستحق مسجل في قاعدة بيانات الجمعية، وغيرهم من أكثر الناس حاجة، الذين يتطلعون للنجدة والعون في موسم الطاعات والرحمات.

وتتسلم الأسر المستحقة المير الرمضاني عبر قسائم (كوبونات) بقيمة تراوح بين 1000 و3000 درهم، حسب عدد أفراد الأسرة، يشتري بها المستفيدون المواد التموينية اللازمة، كدعم غذائي للأسر في رمضان، من خلال الجمعيات التعاونية والمولات التي تعاقدت معها «بيت الخير»، كما يتم تسليم المير عبر الهوية الوطنية، بموجب اتفاق «بيت الخير» مع عدد من الجمعيات في الدولة.

وفي إطار المساعدات التموينية، وزعت «بيت الخير» 4780 سلة غذائية على الأسر المتعففة، منها 2000 سلة مواد غذائية أساسية، إضافة إلى سلال خاصة بحلويات رمضان لإدخال البهجة على الأسر المستفيدة خلال الشهر الفضيل.

وأكد مدير عام الجمعية، عابدين طاهر العوضي، أن مشروع المير الرمضاني يسهم في توفير احتياجات الأسر المستفيدة، خلال الشهر الفضيل للتخفيف عنها وإسعادها ومساعدتها في توفير احتياجاتها، وأفاد بأن هذا المشروع يأتي في مقدمة حزمة من المشاريع الرمضانية التي ستنفذها «بيت الخير» خلال الشهر الفضيل، وتهدف لإنفاق 68.9 مليون درهم، وفي مقدمتها مشروع «إفطار صائم» الذي سيقدم يومياً ما لا يقل عن 66 ألف وجبة إفطار لإسعاد 1.9 مليون صائم، بقيمة إجمالية تتجاوز 28 مليون درهم، من خلال 97 موقع توزيع، وأكثر من 20 خيمة رمضانية، منها أكبر خيمة إفطار على مستوى الإمارات بهور العنز في دبي، التي تتسع لـ8000 صائم.