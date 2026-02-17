«دبي الخيرية» تُنظم رحلة عمرة لـ 46 مسلماً جديداً

أعلنت جمعية دبي الخيرية تسيير الدفعة الثالثة لعمرة المسلمين الجدد، وتضم الرحلة 46 معتمراً من المهتدين الجدد، برفقة فريق من الكوادر الإشرافية والوعظية والإعلاميين، وذلك برعاية كريمة ودعم سخي من مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر (أوقاف دبي).

ويرافق الوفد أمين السر العام للجمعية، خالد العلماء، والمدير التنفيذي للجمعية، أحمد السويدي، طوال محطات الرحلة في الديار المقدسة، لضمان الوقوف على احتياجات أفراده، ومشاركتهم اللحظات الروحية الفارقة في حياتهم.

وتأتي المبادرة ضمن البرامج التأهيلية والتربوية التي تحرص الجمعية على تقديمها للمهتدين الجدد، بهدف دمجهم في النسيج الإسلامي من خلال تجارب روحية مباشرة، ما يسهم في تعميق فهمهم للشعائر الإسلامية، وترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال لديهم.

وتم تصميم الرحلة لتكون تجربة ثقافية وروحية متكاملة، حيث شملت مرافقة مشرفين متخصصين لتعليم المعتمرين كيفية أداء المناسك بدقة ويسر، وزيارة المعالم التاريخية في مكة المكرمة لربط المعتمرين بالتاريخ الإسلامي، وخلق بيئة من التآلف بين المعتمرين الجدد، لتعزيز شعورهم بالانتماء للمجتمع الإسلامي.

وقال المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أحمد السويدي، إن تنظيم هذه الرحلة هو بمثابة رسالة مودة وتآخٍ نبعث بها من دبي إلى المهتدين الجدد، وأضاف: «دورنا يمتد ليشمل الرعاية الروحية والتعليمية التي تضمن للمهتدين الجدد فهماً عميقاً وشاملاً لمناسك دينهم، ما يساعدهم على الاندماج الإيجابي في المجتمع».

وتابع: «نثمن عالياً الشراكة الاستراتيجية والرعاية الكريمة من إخواننا في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر (أوقاف دبي)، الذين يعكس دعمهم تلاحم المؤسسات الوطنية في إمارة دبي»، مؤكداً أن «التعاون يُجسّد نموذجاً فريداً للعمل المؤسسي المشترك، حيث تتضافر الجهود لخدمة الإنسانية، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للعطاء، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة».