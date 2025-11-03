«تراحم الخيرية» و«تداوي» تُعالجان 200 مريض بكلفة 3 ملايين درهم

أعلنت مؤسسة «تراحم الخيرية»، بالتعاون مع «مجموعة تداوي» للرعاية الصحية، علاج أكثر من 200 مريض من غير القادرين عبر برنامج «الناس للناس» الذي يُعرض على قناة وإذاعة نور دبي، بكلفة تجاوزت ثلاثة ملايين درهم خلال ستة أشهر فقط.

وأوضح بيان صحافي مشترك صادر عن مؤسسة «تراحم الخيرية»، و«مجموعة تداوي»، أن التعاون يأتي ضمن مبادرة العلاج المجاني الهادفة إلى دعم المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، وتقديم خدمات طبية متكاملة، بما في ذلك الحالات الطارئة والمزمنة والعمليات الجراحية المعقدة، تحت إشراف كادر طبي مؤهل، وفق أعلى المعايير العالمية.

وقال رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية، مروان إبراهيم حاجي ناصر: «تعكس هذه المبادرة الإنسانية التزامنا الراسخ بدعم الجهود الصحية والمجتمعية التي تترجم قيم العطاء الراسخة في دولة الإمارات. إن إنقاذ حياة مئات المرضى المحتاجين خلال فترة وجيزة يُعدّ إنجازاً كبيراً يعكس قوة الشراكة بين القطاعين الصحي والخيري، وسنواصل توسيع نطاق هذه المبادرات لتصل إلى أكبر عدد من المستفيدين».

وأضاف أن الحالات الإنسانية شملت أمراض القلب وجراحة العظام والعديد من الحالات الطارئة التي تطلبت تدخلاً عاجلاً لإنقاذ الحياة، ما أسهم في تحقيق نسب شفاء مرتفعة، وإنقاذ أرواح عديدة. كما أعلن تخصيص مقر دائم لمؤسسة تراحم في مركز تداوي الصحي بديرة، لاستقبال الحالات إلكترونياً وتقييمها وعلاجها مباشرة، في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتصفير البيروقراطية.

من جانبه، قال المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية الدكتور أحمد تهلك: «الإنجاز ثمرة تعاون بنّاء مع مجموعة تداوي للرعاية الصحية، ويجسد رسالة مؤسسة تراحم في تخفيف معاناة المحتاجين، وتعزيز قيم التكافل الإنساني. نحن حريصون على استمرار هذه المبادرة، لما لها من أثر مباشر في إنقاذ ورعاية مئات الحالات المحتاجة».

وقام الدكتور تهلك عقب اجتماع بمقر مجموعة تداوي بجولة ميدانية في مستشفى تداوي، التقى خلالها عدداً من المرضى المستفيدين، مؤكداً استمرار المؤسسة في توسيع نطاق العمل الخيري، بالشراكة مع المجموعة.

من جهتها، قالت مديرة العلاقات الحكومية في مجموعة تداوي الدكتورة فاطمة قاسم العميري: «تأتي هذه المبادرة امتداداً لالتزامنا بدعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة الصحية في الدولة، وترسيخ مفهوم الشراكة بين القطاعين الطبي والخيري، لتوفير رعاية صحية لمحدودي الدخل».