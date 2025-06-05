«عبدالباقي» يحتاج إلى أدوية بـ 38.4 ألف درهم لمدة عام

يعاني (عبدالباقي - سوداني - 75 عاماً) فشلاً كُلوياً والسكري ومشكلات بالقلب والكوليسترول والضغط، ويحتاج إلى علاج بقيمة 38 ألفاً و400 درهم، لمدة عام، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على توفير المبلغ المطلوب نظراً إلى الظروف الصعبة التي يمر بها.

ويشير تقرير طبي، صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، إلى أن المريض يحتاج إلى الالتزام بالأدوية مدى الحياة، لافتاً إلى أن التوقف عن العلاج يعرّض حياته لخطر كبير.

ويروي المريض (عبدالباقي) قصته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «أعاني منذ سنوات أمراضاً مزمنة، أبرزها الفشل الكلوي المزمن، والسكري والقلب والكوليسترول والضغط»، وأشار إلى إجرائه فحوصاً وتحاليل طبية في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وأكد الأطباء حاجته إلى العلاج الدوائي مدى الحياة.

وأوضح أن كُلفة الأدوية المطلوبة مرتفعة جداً مقارنة بإمكاناته المادية المتواضعة، مشيراً إلى أنها تقدر شهرياً بـ3200 درهم بما يعادل 38 ألفاً و400 درهم سنوياً، مبيناً أن بطاقة التأمين الصحي تغطي جزءاً بسيطاً من تلك التكاليف.

وأضاف: «أنا عاطل عن العمل بسبب كبر سني، والعائل الوحيد للأسرة هو ابني الأكبر الذي يعمل في جهة خاصة براتب 3500 درهم، وندفع منها جزءاً كبيراً لإيجار المسكن الذي نقطنه، وتساعدنا بعض الجمعيات الخيرية في نفقات المعيشة، لكنها مساعدات مقطوعة تأتي من حين إلى آخر».

ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على توفير تكاليف العلاج الذي يحتاج إليه في ظل وضعه الصحي المتردي وظروفه المادية الصعبة.

المريض:

. أنا عاطل عن العمل بسبب كبر سني، والعائل الوحيد للأسرة هو ابني الأكبر الذي يعمل في جهة خاصة براتب 3500 درهم.