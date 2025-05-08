«إسحاق» يحتاج إلى 23.8 ألف درهم لتجديد التأمين الصحي

يعاني (إسحاق - قُمري - 56 عاماً) أمراضاً مزمنةً، منها الفشل الكُلوي، والسكري، والقلب والكوليسترول، فضلاً عن مياه بيضاء على العينين، ويحتاج إلى 23 ألفاً و800 درهم لتجديد بطاقة التأمين الصحي من أجل استكمال العلاج والمتابعات الصحية اللازمة، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون ومساعدته في تدبير المبلغ المطلوب.

ويروي (إسحاق) قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «كنت أعمل في وظيفة بالقطاع الخاص براتب 6000 درهم، وكانت حياتي مستقرة مادياً، حتى تعرضت الشركة التي أعمل بها لخسارة أوقفت نشاطها في أكتوبر 2019، وحاولت البحث عن فرصة عمل جديدة، لكن جميع محاولاتي باءت بالفشل».

وأضاف: «بسبب وضعي المادي المتردي، اضطررت إلى السكن مع أحد الأقارب، الذي يعمل براتب 4000 درهم، يسدد منه إيجار المسكن، والبقية تذهب لمصروفات الحياة اليومية من مأكل ومشرب، لكني لم أجد حلاً آخر بعدما أصبحت عاجزاً عن تدبير إيجار منزلي».

وأوضح أنه خلال تلك الفترة، وتحديداً في فبراير 2020، شعر بتعب شديد وفقد وزنه مع عدم وضوح الرؤية والشعور بعطش شديد وكثرة تبول، فتوجه إلى قسم الطوارئ بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي للاطمئنان على حالته الصحية، وأجرى بعض الفحوص والتحاليل، ومكث في المستشفى لمدة أسبوع من أجل تلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وتابع: «أظهرت نتائج التحاليل إصابتي بارتفاع حاد في مستويات السكر والضغط والكوليسترول، ومشكلات في الكليتين، فضلاً عن مياه بيضاء على العينين، وخضعت للرعاية الطبية حتى استقرت حالتي، وغطى التأمين الطبي كُلفة العلاج».

وأشار إلى انتكاس حالته مرة أخرى، خلال فبراير الماضي، لدرجة فقدانه الوعي، وتم نقله إلى المستشفى ليكتشف الأطباء إصابته بالفشل الكُلوي التام، ونصحوه بثلاث جلسات غسيل كلوي أسبوعياً، كما أكدوا ضرورة خضوعه لعملية جراحية عاجلة من أجل إزالة المياه البيضاء من العينين، لكنه أصبح غير قادر على استكمال العلاج اللازم نظراً إلى انتهاء بطاقة التأمين الصحي.

وناشد أهل الخير مساعدته لإنهاء معاناته سريعاً، قبل أن تزداد الأمور تعقيداً ولا يستطيع الأطباء السيطرة على وضعه الصحي.

المريض:

. فقدتُ وظيفتي بعد توقف نشاط الشركة التي أعمل بها، واضطررت إلى السكن عند أحد أقاربي، وفشلت في الحصول على فرصة عمل جديدة.