«أم عثمان» تحتاج إلى 82 ألف درهم كُلفة أدوية لـ 6 أشهر

تعاني المريضة «أم عثمان» البالغة من العمر 57 عاماً، أمراضاً مزمنةً، متمثلة في مرض القلب وارتفاع في السكر والضغط والكوليسترول، وتحتاج إلى عقاقير طبية وأدوية علاجية تبلغ كُلفتها 82 ألفاً و148 درهماً، لمدة ستة أشهر، ولا تملك المريضة أي تأمين صحي، كما لا تسمح إمكاناتها المالية بتأمين كلفة العلاج.

وأظهر تقرير طبي صادر من مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن المريضة تعاني آلاماً في الصدر وضيقاً في التنفس وخفقاناً في القلب وتورماً في الأطراف، وحالات متكررة من الإغماء والتعب.

وروت المريضة لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناتها مع المرض، قائلة: «في ديسمبر من العام الماضي، أثناء قيامي بإعداد وجبة الغداء لأبنائي، شعرت بدوار في الرأس وخفقان في القلب وصعوبة في التنفس وعدم وضوح في الرؤية، وتم نقلي بسيارة الإسعاف إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية».

وتابعت: «تم إجراء الفحوص والتحاليل الطبية، وأظهرت نتائج الفحوص والأشعة، إصابتي بأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، ومكثت في المستشفى لمدة 10 أيام، أتلقى العلاج والرعاية الصحية، وعندما تحسنت حالتي الصحية، نصحني الطبيب المعالج بأخذ العقاقير والأدوية الطبية في موعدها، واتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، وتقليل الدهون والملح، وممارسة رياضة المشي بشكل يومي، والحفاظ على وزن صحي، والمتابعة الدورية في مواعيدها المحددة».

وأضافت: «بسبب الظروف المادية الصعبة التي أمر بها خلال العام الجاري، كوني مطلقة، ولدي ثلاثة أبناء، وليس لدينا دخل ثابت، وأسكن مع صديقتي، أقف عاجزةً عن تدبير كلفة الأدوية». وناشدت «أم عثمان» أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون، ومساعدتها في تدبير كُلفة الأدوية في ظل وضعها الصحي المتردي».

. المريضة تعاني آلاماً في الصدر وضيقاً في التنفس وخفقاناً في القلب وتورماً في الأطراف، وحالات متكررة من الإغماء والتعب.