«أوقاف دبي» تدعم «يد الخير 2» بمليون درهم

تكفلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دبي، بتقديم مليون درهم لدعم مبادرة «يد الخير» في موسمها الثاني، والتي أطلقتها صحيفة «الإمارات اليوم» ومركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، للإفراج عن الأفراد المتعثرين في قضايا إيجارية، قبل عيد الفطر المبارك.

ويكفي هذا التبرع للإفراج عن 42 شخصاً من المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً من المستهدفين بالمبادرة.

وتعد «يد الخير» المبادرة المجتمعية الوطنية الرائدة التي تأتي ضمن مبادرات الصحيفة المجتمعية في شهر رمضان، وتستهدف الإفراج عن 155 متعثراً في قضايا إيجارية، وتبلغ مديونياتهم خمسة ملايين درهم.

وتهدف المبادرة إلى مشاركة أفراد ومؤسسات المجتمع في التبرع لإطلاق سراح المتعثرين إيجارياً في دبي.

وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المتعثرين إيجارياً بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة «يد الخير»، التابعة لمركز فض المنازعات الإيجارية في دبي.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دبي، علي المطوع، حرص المؤسسة على أن تكون من أوائل الداعمين لمبادرة «يد الخير» سنوياً، والمساهمة في تقديم العون للمتعثرين والملاحقين قضائياً ممن تترتب عليهم قضايا إيجارية من المستهدفين بالمبادرة، بهدف منحهم الفرصة للعودة إلى عائلاتهم وحياتهم، وإدخال البهجة والسرور على أسرهم خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف المطوع أن المؤسسة خصصت مليون درهم من المصرف الخاص بعموم الخير للإسهام في دعم المبادرة المجتمعية تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني.

وأشار إلى أن دعم مبادرة «يد الخير» يأتي ضمن استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تعزيز دورها في الخدمة المجتمعية وتحقيق الأثر الإيجابي المستدام، وترسيخ دور الوقف في تعزيز جودة حياة الأفراد.

وثمّن المطوع دور صحيفة «الإمارات اليوم» ومركز فض المنازعات الإيجارية في إطلاق المبادرات المجتمعية المشتركة التي تسهم في ترسيخ روح التكافل الاجتماعي، وتقوية أواصر التعاون والتكافل بين أفراد ومؤسسات المجتمع.

من جهته، أعرب رئيس مركز فض المنازعات الإيجاريّة في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، عن شكره لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، لتبرعها لمبادرة «يد الخير 2» بمبلغ مليون درهم، لافتاً إلى أن المبادرة تهدف إلى مساعدة المتعثرين والتخفيف عنهم في شهر رمضان الفضيل، ممن هم على ذمم قضايا مالية إيجارية حكم عليهم في إمارة دبي.

وأضاف موسى أن «هذه المساهمات الإنسانية تعبّر عن حجم التكاتف والمسؤولية التي تبديها مؤسسات دبي تجاه المجتمع، الأمر الذي يعزز ثقافة العمل الخيري والإنساني في المجتمع».

وأكد أن «هذه الخطوة تسهم في مساعدة الحالات الإنسانية المتضررة من قضايا الدعاوى الإيجارية التي ترتب عليها صدور أحكام قضائية عن المركز، لفك كربهم ورسم الابتسامة على وجوه عائلاتهم».

بدوره، قال رئيس مركز الأخبار والنشر في «دبي للإعلام»، سعود الدربي: «نشكر مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي على دعمها الدائم لمبادرات الصحيفة المجتمعية، حيث إنها سباقة لمد يد العون والمساعدة وتلبية نداء المشاركة المجتمعية الذي يترجم سياسة القيادة الرشيدة في العمل الخيري الإنساني»، مشيراً إلى أن من أهداف المبادرة تعزيز قيم التعاون والتعاضد في نفوس أبناء المجتمع، والإسهام في نشر ثقافة التبرع لدى فئاته كافة.

ودعا الدربي إلى تفعيل دور المشاركة المجتمعية لدى الأفراد والمؤسسات العاملة بالدولة وتقديم الدعم اللازم للأسماء المتبقية من المبادرة، والبالغ عددهم 113 شخصاً.

يذكر أن «الإمارات اليوم» ومركز فض المنازعات الإيجارية في دبي أطلقا الموسم الثاني من المبادرة الإنسانية «يد الخير»، ضمن إطار مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق سراح الأشخاص المتعثرين في قضايا إيجارية في إمارة دبي، قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وتعتبر هذه المبادرة المجتمعية الوطنية الرائدة ضمن مبادرات الصحيفة خلال شهر رمضان.

شريك استراتيجي

ويمكن للمتبرعين المساهمة في مبادرة «يد الخير 2» التي أطلقها مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، وصحيفة «الإمارات اليوم» عبر شريك الصحيفة الاستراتيجي، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وذلك من خلال حساب الدائرة البنكي المخصص لـ«الخط الساخن».

للإطلاع على كشف مبادرة «يد الخير2» للمواطنين المتعثرين إيجارياً في دبي، يرجى الضغط على هذا الرابط.