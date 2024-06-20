«الخط الساخن» في «الإمارات اليوم» يحصد جائزة عالمية

في حدث عالمي، حصد «الخط الساخن» في صحيفة «الإمارات اليوم»، التابعة لـ«دبي للإعلام» جائزة الإبداع كأفضل مبادرة للقطاع العام - فئة الإعلام في مؤتمر «غوف ميديا» في عام 2024 الذي أُقيم في سنغافورة، أخيراً، ويتم من خلاله تسليط الضوء على المشروعات والمبادرات الحكومية المتميّزة في آسيا، التي تسهم في رفع مستوى رفاهية السكان في المنطقة.

وتأتي المبادرة كجزء من جهود «الخط الساخن» في الصحافة الإنسانية المجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي التي تُعدُّ الأولى من نوعها بين صحف المنطقة في التركيز على مساعدة الحالات الإنسانية، وتلقي الشكاوى ونشرها في الصحيفة، فضلاً عن تبني مبادرات مجتمعية رائدة على مستوى الدولة، وتوظيف المواطنين في القطاعين العام والخاص.

واستلم الجائزة كل من رئيس تحرير «الإمارات اليوم» بالإنابة الزميل عبدالله القمزي، ورئيس شعبة «الخط الساخن» الزميل أحمد المزاحمي.

وقال رئيس مركز الأخبار والنشر في «دبي للإعلام» سعود الدربي: إن تصدر «الخط الساخن» في «الإمارات اليوم» وحصوله على المركز الأول في جائزة الإبداع للقطاع العام في مؤتمر «غوف ميديا» في سنغافورة، إنجاز عالمي، يعكس تفرد «دبي للإعلام» ورؤيتها واستراتيجيتها، الهادفة إلى إثراء المحتوى الإعلامي، وتعزيز مكانة دبي مركزاً إعلامياً رائداً لإنتاج المحتوى، وذلك بفضل دعم وتوجيهات مجلس دبي للإعلام.

وأضاف الدربي أن «(دبي للإعلام) تواصل استراتيجيتها في دعم المحتوى الذي يشكل إحدى ركائزها الرئيسة، وهذه الجوائز تشكل خطوة لتحفيز الموظفين على مواصلة العمل بكل جد وتميّز بما يعكس جوهر دبي وتطور مكانتها على الخريطة العالمية».

مساعدات «الخط الساخن» على مدار 14 عاماً

يواصل «الخط الساخن» في «الإمارات اليوم»، للعام الـ14 على التوالي، جهوده في تخفيف معاناة المحتاجين، والتفريج عن المكروبين، وتوفير الدواء والعلاج للمرضى المعوزين، ومساعدة الطلبة غير القادرين على مواصلة دراستهم. وبلغت قيمة المساعدات التي وفرها «الخط الساخن»، خلال العام الماضي، 41 مليوناً و711 ألفاً و340 درهماً، قدّمها متبرعون وبنوك وجمعيات وهيئات خيرية، واستفاد منها 548 شخصاً، ليصل إجمالي مساعدات «الخط الساخن» خلال 14 عاماً، إلى 422 مليوناً و276 ألفاً و650 درهماً، استفاد منها 6648 شخصاً وأربع مؤسسات.

مبادرات مجتمعية

تبنى «الخط الساخن» خلال الأعوام الماضية، 29 مبادرة مجتمعية رائدة على مستوى الدولة بإجمالي تبرعات بلغت 318 مليون درهم، ومن بينها مبادرة «ياك العون» التي تم تبنيها في خمسة مواسم متتالية بالتعاون مع محاكم دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وتهدف إلى سداد مديونية المواطنين المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً، وأسهمت في الإفراج عن 709 مواطنين بمبلغ 93 مليوناً و54 ألفاً و630 درهماً، وتبنى «الخط الساخن» مبادرة «مدن الخير» بالتعاون مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، التي تهدف إلى بناء 70 مسكناً على مستوى الدولة لمصلحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، الذين يعانون مشكلات أسرية، والحالات التي لا تحقق شروط وضوابط الاستحقاق في البرنامج، ونجحت المبادرة في جمع مبلغ 50 مليون درهم، كما تبنى مبادرة «تبرعكم حياة» بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، واستطاعت المبادرة زراعة الكلى، وتهدف المبادرة إلى دعم 38 من مرضى الفشل الكلوي وزراعة الكلى لهم في إمارة دبي بمبلغ 22 مليوناً و670 ألف درهم، من خلال تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال وأفراد المجتمع على تبني المبادرة، وتقديم الدعم اللازم للفئة المستهدفة.

توظيف

أسهم «الخط الساخن» في مساعدة 280 مواطناً في الحصول على فرص وظيفية في القطاعين الحكومي والخاص في إمارات الدولة من عام 2009 إلى 2023، كما أطلق خلال السنوات الماضية، مبادرات مع إدارة مراكز وزارة الداخلية، لتأهيل وتشغيل أصحاب الهمم، تحت اسم «مبادرة نحن قدها» و«مبادرة لطيفة» لتوظيف أصحاب الهمم في القطاعين العام والخاص، وأسهم في توظيف 85 مواطناً من أصحاب الهمم، وتبنّى مبادرة مع هيئة دبي للثقافة لتوظيف المواطنين، إذ تم طرح 52 شاغراً للمواطنين.

وتسعى المبادرة إلى إيجاد حلول، وتقديمها للجمهور، وتعزيز أداء السلطات ذات الصلة من أجل رضا العملاء.

ومؤتمر وجوائز «غوف ميديا» هو حدث مرموق يسلّط الضوء على المشاريع والمبادرات الحكومية المتميّزة في آسيا التي تسهم في رفاهية الناس في المنطقة. وتقدم مجلة «Gov Media» جوائز الحكومة الإعلامية.

. 422.2 مليون درهم إجمالي مساعدات «الخط الساخن» خلال 14 عاماً، استفاد منها 6648 شخصاً وأربع مؤسسات.

. تبنى «الخط الساخن» خلال الأعوام الماضية 29 مبادرة مجتمعية رائدة على مستوى الدولة بإجمالي تبرعات بلغت 318 مليون درهم.

. مبادرة «ياك العون» التي تم تبنيها في خمسة مواسم متتالية أسهمت في الإفراج عن 709 مواطنين بمبلغ 93 مليوناً و54 ألفاً و630 درهماً.

. تبنى «الخط الساخن» مبادرة «مدن الخير» بالتعاون مع برنامج الشيخ زايد للإسكان التي تهدف إلى بناء 70 مسكناً على مستوى الدولة لمصلحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود.