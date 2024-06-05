تطوير الأبحاث الخاصة بمرض فقر الدم المنجلي

وقعت دائرة الصحة في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة الصناعات الدوائية العالمية «فايزر» في منطقة الخليج خلال المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2024 الذي عقد في سان دييغو بالولايات المتحدة الأميركية.

ووقع المذكرة بحضور رئيس الدائرة، منصور إبراهيم المنصوري، كل من المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في الدائرة، الدكتورة أسماء المناعي، ومدير شركة «فايزر» في منطقة الخليج، سرهات يالسينكايا.

وبموجب التعاون، سيعمل الطرفان على تعزيز مكانة أبوظبي وجهة رائدة للرعاية الصحية وعلوم الحياة والابتكار عالمياً، إلى جانب الاستفادة من إمكانات الإمارة المتميزة والمستندة إلى البيانات، فضلاً عن القدرات العالمية لـ«فايزر» في تطوير الأبحاث من خلال جمع وتحليل بيانات العالم الحقيقي مع التركيز في المراحل الأولى على مرض فقر الدم المنجلي والتوسع لتغطية أمراض أخرى بما يعود بالنفع على المرضى محلياً وإقليمياً وحول العالم.

ويُعد مرض فقر الدم المنجلي إحدى أولويات الصحة العامة في منطقة الخليج في ظل معدلات إصابة تراوح بين 0.24% و5.8% ويمكن للمرض أن يؤدي إلى آلام في أنحاء جسم المريض وأضرار تلحق ببعض أعضائه كالقلب والكليتين، كما يعيق الحياة اليومية للمصابين ويؤثر في قدرتهم على العمل ويحد بشكل كبير من جودة حياتهم.

وقالت المناعي إن التعاون بين «صحة أبوظبي» و«فايزر» يمثل خطوة مهمة نحو الاستفادة من بيانات العالم الحقيقي في المنطقة لتحقيق فهم أعمق للمرضى من خلال كم البيانات الكبير المتاح في أبوظبي.

وأضافت: «من خلال الشراكة مع (فايزر) بشأن بيانات العالم الحقيقي نتطلع إلى تطوير قدرات التنبؤ بالأمراض وتعزيز القدرة على الوقاية منها، علاوة على توفير الخيارات العلاجية الشخصية ووضعها في متناول كل من يحتاج إليها بشكل يعود بالنفع على العاملين في الرعاية الصحية والمرضى في أبوظبي، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة للمرضى عالمياً».

وسيعمل الطرفان معاً لتطوير إمكانات أبوظبي في بيانات العالم الحقيقي من خلال تعزيز تبادل المعارف والخبرات والأفكار العلمية في حين يظل التميز في تقديم خدمات الرعاية الصحية في طليعة أولويات الدائرة التي تواصل جهودها لتحسين جودة الرعاية من خلال تقديم خدمات رعاية صحية متخصصة وشخصية بما يتماشى مع أرقى المعايير العالمية وأفضل الممارسات.

وسيركز التعاون على تحسين مهارات القوى العاملة المحلية في الرعاية الصحية الأولية في بيانات العالم الحقيقي من خلال إنشاء نموذج شراكة ديناميكي ومستدام يعزز التعليم والوعي حول إنشاء أدلة العالم الحقيقي وجمعها وتحليلها لتلبية احتياجات المرضى.