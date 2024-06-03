«دار البر» تُطلق حملة «الأضاحي»

أطلقت جمعية دار البر حملتها الخيرية السنوية الشاملة، الخاصة بموسم عيد الأضحى المبارك 1445هـ - 2024 م.

وتغطي الحملة الموسعة الإمارات و13 دولة في قارتي إفريقيا وآسيا، بالتعاون والتنسيق مع 17 شريكاً وهيئة معتمدة في تلك الدول، وتشتمل على حملتين رئيستين، هما: حملة ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على المُستحقين، وفق الضوابط الشرعية، وحملة تقديم كسوة العيد للمحتاجين وذوي الدخل المحدود، من الأطفال والنشء، كما تتضمن حملة هذا العام مبادرات نوعية عدة، وهي: «مبادرة كربة السجين التي يتم من خلالها التكفل بالذمم المالية المُستحقة على السجناء أصحاب القضايا المدنية، ودعم حالات الأمراض المزمنة عبر البرامج الإذاعية التابعة للجمعية، ومبادرة إطعام الطعام، ومشروعات بناء المساجد، وحفر الآبار».

وتهدف «دار البر»، في حملة الأضاحي، إلى تعزيز عملية تطبيق الشعيرة الدينية وتحفيزها، وخدمة الأهالي المُضحين في ضوء أفضل الخدمات المتاحة، مع التقيد بمفهوم الجودة، وتسخير الخدمات الذكية في تحقيق مقاصد الشرع الحنيف، والتسهيل على الراغبين بأداء الشعيرة.

وقال الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر، الدكتور محمد سهيل المهيري: «إن الجمعية خصصت ميزانية قدرها 1.1 مليون درهم، لتوفير الأضاحي وتقديمها للمستحقين داخل الدولة، و4.1 ملايين درهم خارج الدولة»، موضحاً أن «فئات مشروع الأضاحي، التي يمكن المشاركة بها من قبل المضحين، تشمل الذبح والتوزيع خارج الدولة، بقيمة 350 درهماً، والذبح خارج الدولة والتوزيع داخلها، بكُلفة 370 درهماً أيضاً، والذبح والتوزيع داخل الدولة، بكُلفة 850 درهماً من المواشي الأسترالية». ولفت إلى إمكانية زيادة ميزانية وعدد الأضاحي، المُستهدفة في المشروع الخيري الإنساني، وهو ما يعتمد على حجم تبرعات المحسنين والمتبرعين لمصلحة المشروع، مشدداً على أهمية هذا المشروع وقيمته الدينية والإنسانية، المتمثلة في تخفيف معاناة الفقراء والمحتاجين، عبر تلبية احتياجاتهم المُلحة من اللحوم، لاسيما في ظل انتشار الأزمات الاقتصادية، وارتفاع الأسعار عالمياً، خصوصاً ما يتعلق بالمواد الغذائية، خلال المراحل الماضية.

وأشار المهيري إلى أن حملة الأضاحي خارج الدولة، تستهدف تقديم 13 ألفاً و795 أضحية، من الضأن والماعز، ويستفيد منها 148 ألفاً و500 مستفيد ومحتاج، مقابل 2728 أضحية يستفيد منها 13 ألفاً و640 مستفيداً داخل الدولة.

وبيّن المهيري أن الدول، التي تُغطيها حملة الأضاحي، بجانب الإمارات، هي 12 دولة إفريقية: أوغندا، غامبيا، الصومال، بنين، توجو، غانا، مصر، السنغال، ملاوي، نيجيريا، تشاد، كينيا، مقابل دولة واحدة في قارة آسيا، هي الهند.