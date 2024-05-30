«الصحة» تدعو المسافرين للحج إلى أخذ تطعيم «الإنفلونزا»

دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، المسافرين لأداء مناسك الحج، إلى أخذ تطعيم «الإنفلونزا» وتلقي التطعيمات اللازمة، والتأكد من تلقي جميع الجرعات الأساسية المطلوبة، قبل السفر بـ15 يوماً لضمان فاعلية اللقاح، وتوفير المناعة الكافية للوقاية، والتأكد من تسجيل الجرعات المأخوذة في بطاقة التطعيمات الدولية من قِبل المراكز الصحية المعتمدة، واتباع كل الإرشادات والاحتياطات الواجب اتخاذها قبل وأثناء السفر، وذلك في إطار حرصها على صحة وسلامة الحجاج من الأمراض المعدية أثناء الحج وبعد عودتهم.

وأكدت الوزارة أن التطعيم إلزامي، وحثّت على زيارة المراكز الصحية قبل مغادرة الدولة بفترة كافية، لاسيما للمصابين بالأمراض المزمنة، والحرص على توافر كمية كافية من الأدوية، والتأكد من أخذ جميع التحصينات اللازمة، وممارسة بعض التمرينات الرياضية بصفة منتظمة، مشيرة إلى توافر التطعيمات في جميع المراكز الصحية المعتمدة.

وشدد الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، على أهمية تلقي الحجاج المتوجهين من دولة الإمارات التطعيم ضد «الإنفلونزا» كجزء من الاستعدادات الصحية لموسم الحج، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يحقق حماية صحتهم وضمان سلامة المجتمع من الأمراض المعدية، التي قد تنتشر في التجمعات الكبيرة مثل موسم الحج.

وقال إن «الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بالفئات الأكثر عُرضة للخطر مثل: المصابين بالأمراض المزمنة، وكبار السن، والنساء الحوامل والمرضعات»، مؤكداً أن التنسيق يتم على أعلى المستويات بين مختلف مؤسسات الدولة، لضمان توفير بيئة صحية آمنة للحجاج، بما يمكنهم من أداء مناسك الحج دون التعرّض لأي مشكلات صحية.

وذكر الرند أن إطلاق حملة تطعيم الحجاج ضد «الإنفلونزا» يأتي في إطار السياسة الوطنية للتحصينات، التي تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض المعدية وتقليل مضاعفاتها، مشيراً إلى أن هذه الحملة ستسهم في تحسين قدرة النظام الصحي على الاستجابة للأمراض التنفسية، وتعزيز آليات الرصد الصحي، ما يعزز من نتائج المؤشر الاستراتيجي لنسبة التغطية بالتطعيمات وفق المعايير العالمية.