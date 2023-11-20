«أوقاف دبي» تُنجز وقفاً تجارياً بـ 3 ملايين درهم

أنجزت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، مشروع وقف محال خليفة التاجر في منطقة ميناء سعيد في دبي، بحيث يخصص رَيْعه لرعاية شؤون مسجد خليفة التاجر في دبي. وأوضحت المؤسسة أن المشروع عبارة عن خمسة محال تجارية أقيمت على مساحة أرض تابعة لمسجد خليفة التاجر تبلغ 6950 قدماً مربعة، فيما تقدّر تكاليف الإنشاء بنحو ثلاثة ملايين درهم، ونسبة العائد الاستثماري بنحو 29% من إجمالي قيمة المشروع.

ويأتي إنجاز هذا المشروع ضمن خمسة مشروعات عقارية خيرية انتهت المؤسسة من تنفيذها خلال العام الجاري، وقد تم تحويل المحال الخمسة إلى قسم إدارة العقارات لتأجيرها، وصرف عوائد استثمارها على صيانة ورعاية شؤون مسجد خليفة التاجر.

وقال الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، علي المطوع: «إن المؤسسة حريصة على إنجاز المشروعات الوقفية الاستثمارية المستدامة التي تسهم في تعزيز الخطط التنموية لإمارة دبي، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة». وأضاف المطوع أن المؤسسة أنجزت خلال العام الجاري أوقافاً متنوعة سكنية وتجارية، تدعم مختلف قطاعات المجتمع في الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والمساجد، وتسهم في تمكين الأرامل والأيتام وأصحاب الدخل المحدود وأصحاب الهمم، لافتاً إلى أن المؤسسة تسعى إلى إيجاد وقف لكل مسجد من مساجد إمارة دبي، في إطار استراتيجية الوقف في إمارة دبي، الهادفة إلى تعزيز التنوّع والتكافل المجتمعي للوقف، ودعم العمل الإنساني المستدام وخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.

29% نسبة العائد الاستثماري من إجمالي قيمة المشروع.