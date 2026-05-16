بينالي الموضة في هولندا برعاية ملكية

افتتحت الملكة ماكسيما ملكة هولندا، فعاليات بينالي الموضة 2026 في مدينة أرنهِم، وهو حدث ثقافي بارز يسلط الضوء على مستقبل صناعة الأزياء وعلاقتها بالاستدامة.

وتقام دورة هذا العام تحت عنوان «متاح للوعد: أنظمة خفية ومستقبل مشترك»، وتستمر حتى 28 يونيو، مقدمة برنامجاً متنوعاً يضم معارض فنية وعروضاً بحثية وندوات متخصصة تناقش التحديات التي تواجه قطاع الأزياء، وفي مقدمتها قضايا الاستدامة والعدالة البيئية والمسؤولية الاجتماعية.

ويركز الحدث على تحليل الأنظمة غير المرئية التي تقف خلف صناعة الملابس، بدءاً من سلاسل التوريد والإنتاج، وصولاً إلى أنماط الاستهلاك وتأثيرها في البيئة والمجتمعات. ويهدف إلى طرح تصورات جديدة لمستقبل أكثر توازناً، يقوم على الابتكار واحترام الموارد الطبيعية.

ويُعد هذا الملتقى من أبرز الفعاليات الأوروبية التي تجمع بين الموضة والفكر والثقافة، إذ لا يقتصر على عرض التصاميم، بل يفتح نقاشاً واسعاً حول الدور الذي يمكن أن تؤديه الأزياء في معالجة القضايا العالمية المعاصرة.