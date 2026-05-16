«الفخامة القابلة للعيش».. حكاية يرويها أسبوع أستراليا للأزياء

تحولت مدينة سيدني إلى منصة مفتوحة للإبداع البصري مع انطلاق فعاليات «أسبوع أستراليا للأزياء»، حيث تتقاطع الموضة مع الفن والتجريب، وتُعرض رؤى جديدة تعكس تطور الهوية الجمالية للأزياء الأسترالية على الساحة العالمية، وتعكس تحولاً متنامياً نحو ما يعرف بـ«الفخامة القابلة للعيش»، حيث تصبح القطعة الأنيقة جزءاً من الإيقاع اليومي، بدل أن تكون محصورة في المناسبات.

وفي أحد أكثر العروض حضوراً وهدوءاً في الوقت نفسه، قدّمت المصممة الأسترالية بيانكا سبندر مجموعتها الجديدة، التي جاءت أقرب إلى دراسة فنية في «الفخامة الصامتة»، حيث تتراجع الزخرفة لصالح البنية، ويصبح القماش هو اللغة الأساسية بدل التفاصيل المبالغ بها.

قدّمت سبندر مجموعة تعتمد على هندسة دقيقة للملابس، حيث برزت القصّات الواضحة التي تتدرج بانسيابية على الجسم دون تقييده. الفساتين الطويلة جاءت بخطوط عمودية ممتدة، تمنح الإطلالة إحساساً بالنقاء البصري، بينما ظهرت البدلات النسائية بكتف ناعم وبنية خفيفة تكسر الصلابة التقليدية للتايلاورينغ.

الأقمشة لعبت الدور الأهم في العرض، إذ اعتمدت المصممة على الحرير المطفي، والكريب الخفيف، وطبقات الشيفون المتراكبة، ما منح التصاميم إحساساً بالحركة المستمرة حتى في لحظات السكون. هذا الاستخدام المدروس للخامة جعل كل قطعة تبدو وكأنها تتحرك مع الضوء لا مع الجسد فقط.

ابتعدت المجموعة عن الألوان الصاخبة، لصالح تدرجات حيادية تعكس فلسفة العلامة: الأبيض العاجي، الأسود العميق، الرمادي الحجري، والبيج الدافئ. هذه الألوان لم تُستخدم كخلفية، بل كعنصر أساسي في بناء الإطلالة، حيث سمحت بإبراز القصّة والخامة بدل التشتيت البصري. وفي بعض الإطلالات ظهرت لمسات لونية خفيفة جداً، أقرب إلى ظلّ لون منه إلى لون فعلي، ما عزز الإحساس بالهدوء البصري والاتزان.

ما يميز هذا العرض هو الطريقة التي أعادت بها بيانكا سبندر تعريف التفاصيل، فالأكتاف جاءت ناعمة لكن محددة، والخصر لم يُشد بشكل قاسٍ بل صُمم ليُفهم عبر سقوط القماش، أما الأكمام فجاءت واسعة ومدروسة الحركة.

هذه العناصر مجتمعة صنعت هوية بصرية واضحة: أنوثة غير صاخبة، لكنها قوية الحضور. إنها أنوثة لا تعتمد على الزينة، بل على التوازن بين الفراغ والكتلة داخل التصميم.

قدّمت المجموعة تصوراً للأزياء يمكن أن ينتقل من منصة العرض إلى الحياة اليومية دون فقدان هويته الجمالية، فالفخامة هنا ليست في التعقيد، بل في البساطة المصممة بعناية، وفي التفاصيل التي لا تُلاحظ بسرعة لكنها تصنع الفرق عند الاقتراب.

وفي أجواء احتفت بالإبداع والابتكار، خطف المصممون الشباب الأضواء خلال عروض خاصة بهم في متحف الفن المعاصر في مدينة سيدني. وشكّل الحدث منصة بارزة للمواهب الصاعدة في عالم الأزياء، حيث قدّم المشاركون مجموعات تعكس رؤى جديدة لمستقبل الموضة، تجمع بين الجرأة الفنية والوعي البيئي والتقنيات الحديثة.

واستعرض المصممون الشباب أعمالاً تنوعت بين القصّات المعمارية الجريئة والتصاميم الانسيابية المعاصرة، مع حضور واضح لعناصر الاستدامة وإعادة تدوير الخامات. واعتمد عدد من المشاركين على أقمشة عضوية وموادّ معاد استخدامها، في محاولة لإعادة تعريف مفهوم الأزياء الفاخرة ضمن إطار أكثر مسؤولية تجاه البيئة، كما برزت تأثيرات الثقافة المحلية والهوية الأسترالية في كثير من القطع.

ونجح بعضهم في الدمج بين التصميم الرقمي والحرف اليدوية التقليدية، فيما ركّز آخرون على تقديم أزياء قابلة لإعادة الاستخدام والتكيّف مع متطلبات الحياة اليومية الحديثة.

وأكد منظمو الحدث أن دعم الجيل الجديد من المصممين بات ضرورة لمستقبل صناعة الأزياء، خصوصاً في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع عالمياً، سواء على مستوى الاستدامة أو التكنولوجيا أو تغير سلوك المستهلكين. واعتبروا أن المواهب الشابة المشاركة هذا العام تعكس قدرة الموضة الأسترالية على التجدد وتقديم أفكار تنافس على الساحة الدولية.

صناعة الاتجاهات

يواصل أسبوع أستراليا للأزياء ترسيخ مكانته كمنصة استراتيجية لاكتشاف الاتجاهات الجديدة في الموضة، وكمكان تلتقي فيه الصناعة بالإبداع. ومع تصاعد حضور المصممين الأستراليين على المستوى الدولي، بات الحدث مساحة لتقديم لغة تصميمية مميزة تجمع بين البساطة العملية والرؤية الفنية.