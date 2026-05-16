«أسبوع بوغاتا للأزياء».. ثقافة كولومبيا ترويها التصاميم

تتحول العاصمة الكولومبية بوغاتا كل عام إلى مركز نابض لصناعة الأزياء في أميركا اللاتينية مع انطلاق «أسبوع بوغاتا للأزياء»، الذي بات خلال سنوات قليلة واحداً من أهم المنصات المتخصصة في اكتشاف المواهب الجديدة، وتعزيز حضور العلامات الكولومبية في الأسواق العالمية، وربط الإبداع المحلي بحركة التجارة الدولية في قطاع تتزايد أهميته الاقتصادية والثقافية.

يمثل هذا الحدث أكثر من مجرد سلسلة عروض أزياء، ويكتسب أهمية خاصة لأنه يعكس التنوع الثقافي الهائل الذي تتميز به كولومبيا التي ترويها التصاميم المستلهمة من ألوان الطبيعة الاستوائية، والحرف اليدوية التقليدية، والنقوش المحلية التي توارثتها المجتمعات المختلفة عبر الأجيال.

يولي الحدث اهتماماً متزايداً بمفهوم الاستدامة، الذي أصبح أحد المحاور الأساسية في صناعة الأزياء العالمية. فعدد كبير من المشاركين يعتمد على مواد صديقة للبيئة، ويعمل مع مجتمعات حرفية محلية للحفاظ على التقنيات التقليدية، وتوفير فرص اقتصادية للمناطق المنتجة.