إيزابيلا كابيتو.. حكايا بالأقمشة عن الثقافة البرازيلية

في مشهد يعكس الحيوية المتجددة لعالم الموضة في أميركا اللاتينية، تحوّل رصيف «بير ماوا» المطلّ على خليج غوانابارا إلى منصة نابضة بالإبداع، حيث قدّمت المصممة البرازيلية، إيزابيلا كابيتو، إحدى أبرز مجموعاتها ضمن فعاليات «أسبوع ريو للأزياء» في ريو دي جنيرو.

لم يكن العرض مجرد استعراض للأزياء بقدر ما كان تجربة بصرية امتزجت فيها عناصر المكان مع روح التصميم، فالموقع - بتاريخه البحري وإطلالته المفتوحة - أضفى على العرض بعداً درامياً، وحكايا ترويها الأقمشة، حيث بدت العارضات كأنهن يعبرن بين الماضي والحاضر، حاملات تصاميم تعكس هوية برازيلية متجددة لا تنفصل عن جذورها.

تميّزت مجموعة إيزابيلا كابيتو بقدرتها على تحويل التفاصيل الحرفية إلى لغة عصرية، والأقمشة جاءت غنية بالزخارف، والألوان راوحت بين النابض والحالم، في توازن دقيق بين الجرأة والنعومة، ولم تعتمد المصممة على البهرجة السطحية، بل اشتغلت على بنية القطعة نفسها، حيث بدت كل إطلالة وكأنها عمل فني قائم بذاته، يروي حكاية مستوحاة من الثقافة المحلية، لكن بصياغة عالمية.

الحرفية اليدوية كانت حاضرة بقوة، سواء في التطريزات الدقيقة أو في القصّات التي تبرز الجسد دون أن تفقد الطابع الفني، هذا الأسلوب يعكس توجهاً متزايداً في الموضة العالمية نحو العودة إلى الجذور، وإعادة الاعتبار للعمل اليدوي في مواجهة الإنتاج الصناعي السريع.

تؤكد إيزابيلا كابيتو بتصاميمها أن الموضة ليست مجرد اتجاهات موسمية، بل خطاب بصري قادر على التعبير عن الهوية والثقافة، وفي زمن تتسارع فيه الإيقاعات، يبدو أن العودة إلى الحرفية والخصوصية باتت الخيار الأكثر تميزاً، والأقرب إلى روح الإبداع الحقيقي.

منذ بداياتها، لم تتعامل كابيتو مع الأزياء كمنتج سريع الاستهلاك، بل كمساحة سرد بصري، فهي تستلهم من الحياة اليومية في البرازيل، ومن الأحياء الشعبية، ومن الطبيعة الاستوائية، ومن التراث الحِرفي الذي يمتد عبر أجيال، وهذه العناصر لا تظهر بشكل مباشر أو فولكلوري، بل تُعاد صياغتها بأسلوب حديث يمنحها طابعاً فنياً راقياً.

تبرز تصاميم إيزابيلا كابيتو كنوع من المقاومة الهادئة، حيث لا تسعى إلى الكم، بل إلى القيمة، ولا إلى الانتشار السريع، بل إلى التأثير العميق، لذلك تبدو تصاميمها أقرب إلى أعمال فنية قابلة للارتداء، تحمل في طياتها قصة وثقافة وذاكرة، وهذا النهج يجعلها ضمن جيل من المصممين الذين يعيدون تعريف الفخامة، ليس بوصفها استعراضاً للترف، بل كمساحة للحرفية، والهوية، والإنسان خلف القطعة.