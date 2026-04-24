تصاميم فلسطينية تروي سردية التراث والأرض في «برشلونة للأزياء»

في لحظة ختامية اتسمت بكثافة بصرية وفكرية استثنائية، أُسدل الستار على فعالية «أسبوع برشلونة للأزياء 080»، حيث لم يكن اليوم الأخير مجرد نهاية لبرنامج عروض، بل تحوّل إلى ذروة سردية مكثفة اختزلت روح الحدث بكل أبعاده الجمالية والثقافية، وبدا الختام كأنه لوحة متعددة الطبقات، تتداخل فيها الاتجاهات والرؤى لتشكّل خلاصة ما شهدته هذه الدورة من تحولات عميقة في لغة الموضة.

وسط هذا المشهد المتشابك، برز عرض «استوديو نزال» كأحد أبرز محاور اليوم الختامي، وأكثرها عمقاً من حيث الطرح، لم يكن العرض مجرد مشاركة ضمن برنامج مزدحم، بل بدا كأنه بيان بصري يحمل رؤية متكاملة، استطاعت من خلالها الدار الفلسطينية أن تنقل جزءاً من هويتها الثقافية إلى منصة عالمية، من دون أن تقع في فخ النمطية أو الفولكلور السطحي.

جاءت المجموعة كرحلة سردية متصلة، حيث بدت كل قطعة كأنها امتداد لما قبلها، في بناء متدرج يحاكي تطور الفكرة من الجذور إلى التجريد، وقد اعتمدت التصاميم على لغة بصرية دقيقة، استحضرت عناصر من التراث الفلسطيني، سواء في التطريزات أو في البنية العامة للملابس، لكنها أعادت صياغتها ضمن إطار حديث يمنحها قابلية للانخراط في السوق العالمية، هذا التوازن بين الخصوصية والانفتاح شكّل أحد أبرز عناصر قوة العرض.

لعبت الألوان دوراً محورياً في هذه السردية، إذ لم تكن مجرد اختيار جمالي، بل تحولت إلى أداة تعبير تحمل دلالات رمزية، سيطرت الدرجات الترابية والهادئة على جزء كبير من المجموعة، في إحالة إلى الأرض والذاكرة، بينما جاءت بعض القطع بألوان أكثر كثافة لتخلق تبايناً بصرياً يعكس توتر العلاقة بين الثبات والتحول، هذا الاستخدام الواعي للون منح العرض عمقاً إضافياً، وجعل من كل إطلالة لحظة قائمة بذاتها.

أما على مستوى الإخراج، فقد جاء العرض محكماً من حيث التفاصيل، حيث لعبت الإضاءة دوراً في توجيه انتباه الجمهور نحو عناصر محددة داخل كل تصميم، فيما أسهمت الموسيقى في خلق إيقاع داخلي يعزز من التجربة الحسية، حركة العارضات لم تكن عفوية، بل بدت كأنها جزء من «الكوريغرافيا» العامة، ما أضفى على العرض طابعاً أقرب إلى الأداء المسرحي منه إلى العرض التقليدي للأزياء.

إلى جانب هذا العرض، شهد اليوم الختامي حضوراً لافتاً لعدد من العلامات التي عكست بدورها تنوع المشهد العالمي، وبعض هذه العلامات ركزت على البساطة بوصفها خياراً جمالياً يعكس رغبة في العودة إلى الأساسيات، بينما ذهبت أخرى نحو التعقيد البنيوي، مقدّمة تصاميم تتحدى المفاهيم التقليدية للهيئة والوظيفة، هذا التباين خلق حالة من الديناميكية، جعلت من متابعة العروض تجربة غنية لا تخلو من المفاجآت.

في هذا السياق، بدت العروض كأنها حوار بصري مفتوح بين الماضي والمستقبل، حيث حضرت الحرفية التقليدية جنباً إلى جنب مع التقنيات الحديثة، فبينما اعتمدت بعض العلامات على إعادة إحياء تقنيات يدوية قديمة، لجأت أخرى إلى توظيف الابتكار الرقمي في تصميم الأقمشة والبنى الشكلية، ما خلق حالة من التوازن بين الأصالة والتجديد، وقد انعكس هذا التوجه أيضاً في استخدام المواد، حيث برزت الأقمشة المستدامة كخيار واعٍ يعكس تحولات أخلاقية في الصناعة.

كما برزت بوضوح مسألة الاستدامة كأحد المحاور الأساسية التي طبعت هذه الدورة، حيث لم يعد الحديث عنها مقتصراً على الخطاب النظري، بل تجلّى في الممارسة الفعلية داخل العروض، وقدم العديد من المصممين مجموعات تعتمد على مواد معاد تدويرها أو تقنيات إنتاج تقلل من الهدر، في محاولة لإعادة صياغة العلاقة بين الموضة والبيئة، وبدا أن الحدث يسعى إلى ترسيخ هذا التوجه كجزء من هويته المستقبلية.

على المستوى الثقافي، حملت العروض الختامية أبعاداً تتجاوز حدود الأزياء، حيث تحولت المنصة إلى مساحة للتعبير عن قضايا الهوية والانتماء، وقد ظهر ذلك جلياً في عدد من المجموعات التي استلهمت من سياقات اجتماعية وسياسية مختلفة، ما جعل من الحدث منصة حوار غير مباشر بين ثقافات متعددة.