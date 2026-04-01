«أسبوع الموضة في سكوبيه».. مساحة للتصاميم والهويات الثقافية

في أجواء احتفالية نابضة بالحيوية، افتتحت فعاليات «أسبوع الموضة في سكوبيه» عاصمة دولة مقدونيا الشمالية، لتؤكد مجدداً مكانتها كمنصة إقليمية متنامية، تجمع بين الإبداع المحلي والرؤى العالمية في صناعة الأزياء. الحدث الذي اختتم فعالياته، أمس، بعرض لمصممة الأزياء المقدونية البارزة، أولغيتسا جيورجيفا، لم يكن مجرد عروض أزياء تقليدية، بل تحوّل إلى مساحة ثقافية مفتوحة، تتقاطع فيها الهويات والتصاميم المختلفة.

تكمن أهمية «أسبوع الموضة في سكوبيه» في كونه منصة صاعدة، تمنح المصممين من أوروبا الشرقية مساحة للظهور على الساحة الدولية، كما يفتح الباب أمام التعاون العابر للحدود، ومع تزايد الاهتمام الإعلامي والمشاركة الدولية، يبدو أن الحدث يسير بثبات نحو ترسيخ مكانته ضمن خريطة أسابيع الموضة العالمية.

منذ اللحظات الأولى، عكست أجواء الافتتاح طابعاً ديناميكياً يجمع بين الحداثة والطابع

الفني التجريبي، حيث تداخلت الإضاءة المسرحية مع الموسيقى المعاصرة لتصنع تجربة بصرية متكاملة، والحضور، الذي ضم مصممين ونقاداً ومؤثرين في عالم الموضة، أضفى على الحدث بعداً احترافياً واضحاً، خصوصاً مع تنوع المدارس التصميمية المشاركة.

من أبرز محطات الافتتاح، عرض «ليلة الصين» للمصمم تشو جين، الذي قدّم مجموعة اتسمت بالانسجام بين التراث الصيني والابتكار الحديث، واعتمدت التصاميم على خامات فاخرة، مثل الحرير، مع قصّات انسيابية وزخارف مستوحاة من الفنون الشرقية، ما منح العرض طابعاً شاعرياً متماسكاً، والألوان جاءت هادئة في معظمها، مع حضور لافت للأحمر والذهبي كرمزين ثقافيين.

في المقابل، برزت في الأمسية الختامية أعمال الطالبة ناديكا نيكولوفا، التي قدمت رؤية شبابية جريئة عكست توجهات الجيل الجديد، تصاميمها اتسمت بالتحرر من القوالب التقليدية، مع استخدام خامات غير مألوفة، وتفاصيل تعكس نزعة تجريبية واضحة، ما يعكس تحولاً في فهم الأزياء كوسيلة تعبير فني أكثر من كونها مجرد صناعة استهلاكية.

كما شهد الحدث مشاركة علامات ومصممين من خلفيات متعددة، ما أضفى طابعاً دولياً على العروض، وأسهم في خلق حوار بصري بين ثقافات مختلفة، وهذا التنوع لم يكن شكلياً فقط، بل ظهر في اختلاف القصّات، والخامات، وحتى في طرق تقديم العروض على المنصة.

في ختام العروض، برزت المصممة المقدونية أولغيتسا جيورجيفا كواحدة من أبرز الأسماء التي خطفت الأنظار خلال الأمسية الأخيرة، قدّمت جيورجيفا مجموعة اتسمت بالنضج الفني والهوية الواضحة، حيث عكست تصاميمها توازناً دقيقاً بين البساطة الراقية والتفاصيل الدقيقة. اعتمدت على قصّات نظيفة وانسيابية، مع حضور لافت للأقمشة ذات الجودة العالية التي عززت من الطابع الفاخر للقطع دون مبالغة.

الألوان في المجموعة مالت إلى الهدوء والرقي، مع استخدام درجات محايدة أضفت إحساساً بالتماسك البصري، فيما جاءت بعض القطع مزينة بتفاصيل خفيفة أضفت بعداً أنثوياً أنيقاً. هذا الأسلوب يعكس توجهاً نحو «الأناقة الصامتة»، حيث تتحدث التفاصيل الدقيقة بدلاً من الزخرفة الصاخبة.

كما لفت العرض الانتباه بطريقة تقديمه، إذ جاءت الحركة على المنصة هادئة ومدروسة، ما سمح بإبراز كل قطعة على حدة، ومنح الجمهور فرصة لتأمل الحرفية في التنفيذ. هذا التوجه يعكس فهماً عميقاً لكيفية تحويل العرض إلى تجربة بصرية متكاملة.

تؤكد مشاركة أولغيتسا جيورجيفا في هذه الدورة من الحدث على تصاعد حضور المصممين المحليين في المشهد الإقليمي، وقدرتهم على تقديم أعمال تنافس على مستوى عالٍ من الاحترافية، كما تعكس هذه المجموعة توجهاً واضحاً نحو تعزيز الهوية المحلية ضمن إطار عالمي، وهو ما يشكل أحد أبرز ملامح تطور صناعة الأزياء في المنطقة. في المحصلة، عكست دورة 2026 من الحدث تحوّلاً نوعياً في مستوى التنظيم والمحتوى، حيث لم تعد العروض مجرد استعراضات جمالية، بل أصبحت حاملاً لأفكار ثقافية وفنية تعكس تحولات أعمق في صناعة الأزياء العالمية.