جراح يُحذّر من تأثير الصنادل في العمود الفقري

حذّر جراح الأعصاب مونتر ساباريني من عيادة ابن سينا في برلين من أن ارتداء الصنادل الرقيقة والنعال المسطحة جداً قد يسبب آلاماً في العمود الفقري.

وأوضح ساباريني أنه عند ارتداء هذه الأحذية تفتقر القدم إلى التوجيه السليم، حيث تتعرض أصابع القدم للشد، وتصبح الخطوة قصيرة ويميل الحوض قليلاً، ومن ثم يبدأ العمود الفقري بالتعويض.

وفي الأغلب تظهر هذه التغيّرات الطفيفة في المساء على شكل شد في أسفل الظهر أو في الرقبة.

وأضاف ساباريني أن الأحذية الناعمة سهلة الارتداء بدون دعامة للكعب أو ذات النعال العالية، تُفاقم هذه المشكلة، حيث إنها تُقلل من الثبات، وتُغيّر المحور الطبيعي للجسم، ما يؤدي إلى إجهاد العضلات بسرعة أكبر، ومن ثم زيادة الضغط على منطقة أسفل الظهر.