شامبو الكيراتين لشعر قوي وصحي

يُعدّ شامبو الكيراتين بمثابة مفتاح التمتع بشعر قوي وصحي ولامع.

وأوضحت مجلة «Jolie» في موقعها على شبكة الإنترنت، أن الكيراتين هو مُكوّن طبيعي للبشرة والشعر والأظافر. وفي الشعر يضمن هذا البروتين بنية شعر صحية وقوية ومرنة، ويحمي الشعر من العوامل الضارة، مثل حرارة التصفيف، والتعرض لأشعة الشمس والمعالجات الكيميائية والاحتكاك الشديد.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الشعر إذا كان يعاني نقص الكيراتين، فإن روابط البروتين في الشعر تتضرر. ويمكن ترميم الروابط الثنائية الكبريتية في الشعر باستخدام شامبو الكيراتين، حيث يُغلف الكيراتين السائل في الشعر كطبقة واقية.

ويتمتع شامبو الكيراتين بالفوائد الجمّة التالية:

يجعل الشعر أكثر مقاومة للعوامل الضارة، يزيد من مرونة الشعر، يمنع التقصف وتكسر الأطراف، يُعالج فقدان الرطوبة، ويمنع التجعّد. وأشارت «Jolie» إلى أن شامبو الكيراتين يُعدّ مناسباً بصفة خاصة للشعر المُجهد والتالف بسبب الصبغ المتكرر، وكثرة استخدام أدوات التصفيف التي تجعله باهتاً وفاقداً للحيوية وهشاً.