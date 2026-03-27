الشمس تطبع قُبلة على الخدود.. بالأحمر البرتقالي

يمثل أحمر الخدود البرتقالي أحدث صيحات عالم التجميل في ربيع - صيف 2026 ليمنح الخدود مظهراً مشرقاً تبدو معه كما لو كانت الشمس قد طبعت للتو قُبلة عليها، وحسب خبراء مجلة «Elle» المعنية بالموضة والجمال، يمتاز أحمر الخدود البرتقالي بطابع مبهج ومنعش، مشيرين إلى أنه يعد مناسباً بشكل خاص للبشرة ذات الدرجات الدافئة، إذ يُبرز دفء البشرة الطبيعي ويمنحها إشراقة طبيعية، وأضافوا أن الدرجات الداكنة مثل الصدأ أو اليوسفي تعد مثالية للبشرة المتوسطة إلى الزيتونية، في حين تُضفي الدرجات الجريئة والمشبعة على البشرة الداكنة تبايناً مثيراً وتوهجاً نضراً.

أما البشرة الفاتحة فتُناسبها درجات المشمش أو الخوخ أو المرجان الناعمة، ولإطلالة مشرقة ينبغي اختيار أحمر الخدود الكريمي أو السائل، في حين أن أحمر الخدود البودرة يمنح البشرة أيضاً إطلالة مشرقة ومتألقة، بشرط ألا تكون البشرة باهتة، ويُكمل الهايلايتر بلمعة ذهبية خفيفة هذا التوهج بشكل مثالي، في حين يُعد أحمر الشفاه الوردي بلمعة ناعمة خياراً رائعاً لإطلالة متناسقة.