الأخضر الفستقي يلوّن البنطال في الربيع

يزهو البنطال باللون الأخضر الفستقي في ربيع - صيف 2026 ليمنح المرأة إطلالة تُشيع أجواء البهجة والإقبال على الحياة. وأوردت مجلة «Elle» المعنية بالموضة والجمال في موقعها على الإنترنت أن سر جاذبية اللون الفستقي يكمن في توازنه، فهو يجمع بين الانتعاش والهدوء، ويمزج بين النقاء البارد والنعومة الدافئة.

كما يندمج الأخضر الفستقي بسلاسة مع الملابس، ويُضفي عليها لمسةً من الحيوية.

وأضافت المجلة أن البنطال باللون الأخضر الفستقي يمتاز بسهولة تنسيقه؛ حيث يكفي تنسيق البنطال باللون الأخضر الفستقي مع قميص قطني أبيض بسيط وحذاء رياضي متناسق للحصول على إطلالة يومية أنيقة. وفي بيئة العمل يمكن ارتداء سترة خفيفة.

وتُعد الإكسسوارات والأحذية ذات الألوان الطبيعية الفاتحة أو من نفس درجات اللون خياراً مثالياً يتماشى مع موضة ربيع 2026؛ حيث تُشكّل هذه الألوان معاً لوحة لونية أنيقة وعصرية جذابة تُجسّد روح ربيع 2026 بكل تفاصيلها.