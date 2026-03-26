الوشاح الحريري نجم الصيف

يمثل الوشاح الحريري نجم الموضة النسائية في ربيع وصيف 2026 ليمنح المرأة إطلالة كلاسيكية جذابة تنطق بالأناقة والفخامة.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية، ياسمين لينك، أن الوشاح الحريري يتألق هذا الموسم باللون الأزرق الداكن والفاتح، وكذلك بالوردي والأبيض.

كما يزدان الوشاح الحريري بأنماط تجريدية ورسومات مائية وأشكال طبيعية.

وأشارت لينك إلى أنه يتم ارتداء الوشاح الحريري على الرقبة أو المعصم أو كحزام أو يتم تعليقه على الحقيبة. وعن كيفية تنسيق الوشاح الحريري، أوضحت خبيرة الموضة الألمانية أنه يتم تنسيق الوشاح الحريري هذا الموسم مع ملابس «أوفر سايز»، أو جينز، للحصول على إطلالة عصرية متحررة.

ومن ناحية أخرى، يُضفي الوشاح الحريري على الملابس الكلاسيكية طابعاً رسمياً ملكياً.