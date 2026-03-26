«لاكمي للأزياء».. خطاب بصري يُعيد تشكيل العلاقة بين الجسد والفضاء

في مومباي المدينة التي لا تهدأ، والتي تُجسّد بحد ذاتها تلاقي التناقضات بين الحداثة المتسارعة والعمق الثقافي، جاءت دورة أسبوع «لاكمي للأزياء - مجلس مصممي الأزياء في الهند 2026»، لتؤكد أن الموضة لم تعد انعكاساً سطحياً للأناقة، بل أصبحت خطاباً بصرياً معقداً يعيد تشكيل العلاقة بين الجسد والفضاء والهوية، داخل فضاءات مركز جيو العالمي للمؤتمرات لم يكن الجمهور أمام منصات عرض تقليدية، بل أمام عوالم متخيلة تُبنى وتُفكك على إيقاع الضوء والموسيقى والحركة، حيث تتحول كل مجموعة إلى نص مفتوح قابل للتأويل.

بحث وتجريب

ومنذ اللحظة الأولى بدا أن هذا الموسم لا يحتفي بالتصميم بوصفه منتجاً نهائياً، بل كعملية مستمرة من البحث والتجريب. الأقمشة لم تُعرض كخامات فحسب، بل أيضاً ذاكرة حية تحمل في نسيجها آثار الأيدي التي حاكتها، والبيئات التي خرجت منها، في كثير من العروض، كان بالإمكان قراءة التاريخ داخل الخيط، واستشعار الحِرفية كفعل مقاومة في وجه الإنتاج الصناعي السريع، ومع ذلك لم يكن هذا الحنين إلى الماضي تقليدياً أو نوستالجياً، بل جاء مشحوناً برغبة واضحة في إعادة صياغته بلغة معاصرة، تُخاطب جمهوراً عالمياً دون أن تفقد خصوصيتها.

فضاء درامي

بصرياً اتسمت العروض بجرأة في بناء المشهد، إذ لم تعد المنصة مجرد ممر، بل تحولت إلى فضاء درامي تتداخل فيه العناصر المعمارية مع الحركة البشرية، وبعض العروض بدت وكأنها لوحات حية، حيث تتقدم العارضات ببطء محسوب، في إيقاع يكاد يكون طقسياً، بينما اختارت عروض أخرى ديناميكية أعلى تعكس تسارع الحياة الحضرية وتوترها، وهذا التباين في الإيقاع لم يكن اعتباطياً، بل عكس تنوع الرؤى حول معنى الأناقة في زمن متغير.

مساحة تحرر

وفي هذا السياق، برزت الأزياء الرجالية بوصفها مساحة تحرر من القوالب الصارمة، حيث جرى تفكيك مفهوم «البدلة» الرجالية وإعادة تركيبها عبر قصّات غير متوقعة، وخامات وألوان ترابية، وكأن المصممين يحاولون إعادة تعريف ملابس الرجال من خلال القماش، أما الأزياء النسائية فابتعدت في كثير من الأحيان عن الزخرفة المفرطة، واتجهت نحو بساطة مدروسة تخفي خلفها تعقيداً تقنياً وحرفياً، ما منح القطع قوة هادئة بدلاً من الاستعراض المباشر.

عرض ختامي

مع اقتراب الحدث من ذروته، جاء العرض الختامي للمصممة أنيث أرورا عبر علامتها Pero ليختصر روح هذه الدورة بأكملها، لكن بلغة أكثر شاعرية ومرحاً في آن واحد، لم يكن العرض مجرد خاتمة، بل كان أشبه ببيان فني يُعيد النظر في أكثر المساحات اليومية اعتيادية: المكتب، هذه البيئة التي ترتبط عادة بالرتابة والانضباط، تحولت على المنصة إلى عالم سريالي نابض بالحياة، حيث تختلط الجدية باللعب، والنظام بالفوضى الخلاقة.

في هذا العرض لم تُعد ملابس العمل تعني الانصياع لقواعد صارمة، بل أصبحت مساحة للتعبير الشخصي، والأزرق والأبيض، اللذان يرمزان تقليدياً إلى الرسمية، أُعيد تقديمهما بدرجات وملمس مختلفين، يخففان من حدتهما ويمنحانهما طابعاً إنسانياً أكثر دفئاً، الزخارف ثلاثية الأبعاد، والعناصر المرحة التي بدت أحياناً طفولية، لم تكن مجرد تفاصيل جمالية، بل أدوات لتفكيك السلطة الرمزية للزي الرسمي، وكأنها تقول إن الجدية لا تعني بالضرورة الصرامة.

حتى حركة العارضات داخل هذا «المكتب المتخيل» لم تكن عادية، إذ بدت أقرب إلى أداء مسرحي يعكس حالات ذهنية متباينة بين التركيز والشرود، وبين الالتزام والرغبة في الانفلات، بهذا المعنى تحوّل العرض إلى تأمل بصري في طبيعة العمل المعاصر، حيث تتلاشى الحدود بين الحياة الشخصية والمهنية، ويصبح الفرد في حالة تفاوض مستمرة مع ذاته ومحيطه.

أسئلة جوهرية

عند النظر إلى الحدث ككل، يمكن القول إن «لاكمي للأزياء - مجلس مصممي الأزياء في الهند 2026» في هذه الدورة لم يُقدّم مجرد اتجاهات موسمية، بل طرح أسئلة جوهرية حول مستقبل الموضة في عالم يتغير بسرعة، كيف يمكن للحِرف اليدوية أن تصمد في وجه العولمة؟ كيف يمكن للأزياء أن تكون مستدامة دون أن تفقد جاذبيتها؟ وكيف يمكن للملابس أن تعكس هوية فردية في زمن التماثل البصري؟

ما ميّز هذه الدورة هو أنها لم تُقدّم إجابات جاهزة، بل فتحت المجال أمام احتمالات متعددة، تاركة للجمهور حرية التأويل، وبينما كانت كل مجموعة تحمل رؤيتها الخاصة، ظل هناك خيط غير مرئي يربط بينها جميعاً: الرغبة في إعادة تعريف الموضة بوصفها تجربة إنسانية شاملة، تتجاوز حدود القماش لتلامس أسئلة أعمق تتعلق بالانتماء والحرية وطريقة عيشنا داخل هذا العالم.

