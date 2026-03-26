«بنطال الكريب» لإطلالة مريحة وأنيقة في الصيف

يمثل البنطال المصنوع من قماش الكريب الخفيف، نجم الموضة النسائية في ربيع وصيف 2026 ليمنح المرأة إطلالة مريحة تغلفها الأناقة.

وأوردت مجلة «Instyle»، في موقعها على شبكة الإنترنت، أن قماش الكريب الخفيف يمتاز بملمس ناعم وينسدل بانسيابية، ما يجعله يجمع بين الراحة والأناقة في آن واحد، في حين تُضفي الأرجل الواسعة عليه مظهراً عصرياً.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البنطال المصنوع من الكريب يمتاز بتنوع إمكانات تنسيقه، حيث يمكن ارتداؤه في العمل أو نزهات المدينة أو حتى في عشاء رومانسي.

وللحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل، يمكن تنسيق البنطال مع كارديجان ناعم وحذاء لوفر بسيط.

ولإطلالة كاجوال أكثر تحرراً، يمكن تنسيق البنطال مع قميص واسع وحذاء رياضي.

ولإطلالة أنيقة للمناسبات المسائية كعشاء رومانسي، يمكن تنسيق البنطال مع ثوب ضيق وسترة وحذاء ذي كعب عالٍ.