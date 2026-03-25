«باريس للموضة».. مسرح مفتوح للأزياء والابتكار ومزاج العصر

شهدت العاصمة الفرنسية ذروة موسم الموضة العالمي مع فعاليات أسبوع باريس للأزياء لمجموعات خريف وشتاء 2026-2027، حيث تحوّلت المدينة إلى مسرح مفتوح للأزياء والابتكار، وامتلأت قاعات العرض التاريخية والمتاحف والقصور بالصحافيين والمشترين والمشاهير القادمين من مختلف أنحاء العالم، لمتابعة أحدث ما تقدمه دور الأزياء الكبرى. وعلى مدار أيام الحدث، توالت العروض بوتيرة مكثّفة، لتقدم صورة شاملة عن الاتجاهات التي ستحدد ملامح الموضة في الموسم المقبل.

شهد الأسبوع هذا العام ذروة غير مسبوقة في ديناميكية صناعة الأزياء العالمية، حيث تتحول المدينة إلى مساحة تتقاطع فيها الإبداعات مع التحولات الثقافية والاقتصادية، في لحظة تعكس بوضوح كيف لم تعد الموضة مجرد صناعة جمالية، بل أصبحت لغة عالمية، تترجم مزاج العصر وتناقضاته. في هذا الموسم، لا تكتفي دور الأزياء بتقديم مجموعات جديدة، بل تسعى إلى صياغة رؤى متكاملة، تجعل من كل عرض تجربة بصرية وفكرية، تتجاوز حدود القماش والخياطة.

رؤية شاعرية

في قلب هذه العروض، برزت دار(Dior) برؤية شاعرية أعادت الاعتبار لفكرة الأنوثة كقوة ناعمة، حيث بدت التصاميم كأنها تتحرك بين الهشاشة والصلابة في آن واحد، عبر أقمشة شفافة وتفاصيل دقيقة، استحضرت الطبيعة كمرجع جمالي، لكنها في العمق عكست حالة عالمية، تبحث عن التوازن بين الرقة والقدرة على المواجهة. هذا الطرح لم يكن معزولاً عن السياق العام، بل جاء متماشياً مع تحولات اجتماعية أوسع، تعيد تعريف مفهوم القوة بعيداً عن القوالب التقليدية.

هدوء وثقة

وعلى خط موازٍ، اختارت(Chanel) أن تذهب في اتجاه مختلف، حيث قدمت عرضاً قائماً على الهدوء والثقة، مستندة إلى إرثها التاريخي من دون الوقوع في فخ التكرار. بدت القطع كأنها امتداد طبيعي لفكرة «الأناقة الدائمة»، حيث لا تحتاج المرأة إلى المبالغة لإثبات حضورها، بل إلى تفاصيل دقيقة تعكس ذوقاً راسخاً. في هذا السياق، يمكن قراءة العرض كاستجابة مباشرة لحالة التشبع التي تعيشها السوق، إذ تتجه شريحة متزايدة من المستهلكين نحو الاستثمار في قطع خالدة بدلاً من الانخراط في إيقاع الموضة السريعة.

بنى معمارية

أما (Louis Vuitton) فقد دفعت بالمشهد نحو أفق أكثر تجريبية، حيث تحوّلت الأزياء إلى بنى معمارية تحمل طابعاً مستقبلياً واضحاً. لم تكن القطع مجرد ملابس، بل كيانات قائمة بذاتها تفرض حضورها عبر أحجامها الكبيرة، وخطوطها الحادة، في انعكاس مباشر لفكرة القوة في زمن تتزايد فيه الحاجة إلى إثبات الذات في الفضاء العام. هذا التوجه يتقاطع مع موجة عالمية في الموضة تتبنى الجرأة كوسيلة للتعبير عن الهوية، خصوصاً في المدن الكبرى، حيث تتداخل الأزياء مع مفاهيم السلطة والظهور الاجتماعي.

تحرر من القيود

في المقابل، جاء عرض(Saint Laurent) ليعيد طرح العلاقة بين الجسد والموضة بطريقة مباشرة، حيث حضرت الشفافية كعنصر أساسي، ليس فقط كخيار جمالي، بل كتصريح واضح عن التحرر من القيود التقليدية. بدت التصاميم كأنها تعلن نهاية مرحلة من التحفظ، وبداية أخرى أكثر جرأة، وهو ما يتماشى مع تحولات ثقافية أوسع، تعيد تعريف حدود المقبول والمرفوض في التعبير الفردي.

صوت خارج السرب

ضمن هذا التنوع، حافظت (Balenciaga)على موقعها كصوت خارج السرب، مقدمةً عرضاً يحمل طابعاً شبه ديستوبي، حيث بدت الأزياء أقرب إلى دروع تحمي الجسد في عالم مضطرب. الألوان الداكنة والخامات التقنية لم تكن مجرد اختيارات تصميمية، بل كانت انعكاساً لحالة قلق عالمي مرتبطة بالتسارع التكنولوجي والتحولات الرقمية.

جمع التناقضات

ما يميّز هذا الموسم في مجمله هو قدرته على جمع هذه التناقضات ضمن إطار واحد، حيث تتعايش الرومانسية مع الحداثة، والجرأة مع الكلاسيكية، والواقعية مع الخيال. هذه التعددية لا تعكس فقط اختلاف مدارس التصميم، بل تعكس أيضاً تعددية العالم نفسه، حيث لم يعد هناك اتجاه واحد مهيمن، بل مجموعة من الأصوات التي تتنافس لتقديم تفسيرها الخاص لما يجب أن تكون عليه الموضة.

صورة دقيقة لعالم متغيّر

قدّم أسبوع باريس للموضة صورة دقيقة لعالم يتغيّر بسرعة، حيث تصبح الأزياء وسيلة لفهم هذا التغيّر بقدر ما هي وسيلة للتعبير عنه. وبينما تتجه الأنظار إلى ما ستفرزه هذه العروض من اتجاهات في الأسواق العالمية، يبقى الأكيد أن ما حدث في باريس هذا الموسم لم يكن مجرد عروض عابرة، بل لحظة مفصلية تعيد رسم ملامح صناعة بأكملها.

