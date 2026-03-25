التنورة تكتسي بطابع بوهيمي وألوان هادئة

تتألق التنورة بطابع بوهيمي في ربيع وصيف 2026، لتمنح المرأة إطلالة تخطف الأنظار.

وأوضحت مجلة «Instyle» المعنية بالموضة والجمال في موقعها على الإنترنت، أن التنورة ذات الطابع البوهيمي تمتاز بأقمشة انسيابية ناعمة، وحافة طويلة «ماكسي»، وتزدان بتطريزات أو تتألق بتدريجات أو بنمط مثقوب.

وأضافت المجلة أن التنورة ذات الطابع البوهيمي تكتسي بألوان هادئة، مثل الأبيض والبيج والأزرق الفاتح، ما يجعلها سهلة التنسيق.

ويمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيق التنورة مع بلوزة وصندل، في حين يمكن الحصول على إطلالة عصرية جريئة من خلال تنسيقها مع حزام وبوت بنمط الكاوبوي.