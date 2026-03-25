الغمر اللوني يصبغ الشعر من الجذور إلى الأطراف

يُمثّل الغمر اللوني (Color Drenching) أحدث تقنيات صبغ الشعر في 2026، ليمنح الشعر مظهراً ساحراً يأسر الألباب.

وأوضحت مجلة «Elle» المعنية بالموضة والجمال في موقعها على الإنترنت، أنه في تقنية «الغمر اللوني» يتم غمر الشعر بلون واحد مشبع تماماً، من الجذور إلى الأطراف، وفي الأغلب يكون اللون غنياً جداً ولامعاً للغاية، حيث يهيمن الآن لون غني و«سائل» على الشعر، وكأنه مُنسكب.

وأضافت المجلة أن الألوان الرائجة حالياً، تشمل درجات الأحمر القوية، التي تراوح من النحاسي إلى العنابي، والبني الداكن، مثل الإسبريسو أو الشوكولاتة، ودرجات العسل والكريم الدافئة، إضافة إلى الأشقر البلاتيني البارد.

ويُعزّز هذا التوجه مظهر الشعر الصحي، حيث يعكس اللون الموحد الضوء بشكل أكثر كثافة.

ومع ذلك، يتطلب هذا المظهر عناية منتظمة، كاستخدام التونر أو بلسم الشعر المصبوغ أو علاجات اللمعان، للحفاظ على عمق اللون، كما يُنصح بتغطية الجذور فوراً. وتناسب تقنية الغمر اللوني أي تسريحة تقريباً، لكنها تكون أكثر جاذبية مع القصات النظيفة والدقيقة أو الطبقات الناعمة، التي لا تُعيق انسيابية اللون، كما تُبرز التموجات الناعمة اللون بشكلٍ رائع.