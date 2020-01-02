التحقيق في شكاوى 3 شركات ضد فندق 5 نجوم

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أفادت إدارة حماية الأعمال في اقتصادية دبي، بأنها تلقت شكاوى من ثلاث شركات متخصصة في بيع المواد الغذائية ضد فندق من فئة خمس نجوم في دبي، مشيرة إلى أنها تحقق في الشكاوى، حيث استدعت جميع الأطراف لفض النزاع التجاري وإيجاد حل للشكاوى.

وأوضحت أنه جاء في الشكاوى المقدمة، أنه جرى الاتفاق مع إدارة الفندق على توريد مجموعات من السلع الغذائية، بيد أن إدارة الفندق لم تلتزم بتسديد مستحقات الشركات حسب الاتفاق المبرم مع الفندق.

وقال مدير إدارة حماية الأعمال، أحمد العوضي، إن موظفي قسم شكاوى المنشآت التجارية حققوا في تفاصيل الشكاوى، إذ تم الاطلاع على تفاصيل الاتفاقيات والعقود والمستندات التي تم إرفاقها، والتي تثبت التزام الشركات الثلاث بتوفير الأطعمة والمنتجات الغذائية المطلوبة حسب ما هو متفق عليه.

وأضاف أنه تم التواصل مع المسؤولين في إدارة الفندق للاطلاع على التفاصيل والاستماع الى ردهم وأسباب عدم دفع المستحقات للشركات رغم التزامهم ببنود الاتفاق.

وتابع العوضي أنه بعد محاولات عدة تم التواصل مع محامي الفندق، الذي اجتمع بدوره مع المعنيين في إدارة حماية الأعمال، مضيفاً أنه بعد اطلاعه على المستندات والفواتير تم إبلاغه بضرورة التزام الفندق بتسديد المستحقات حسب ما هو متفق عليه.

ولفت العوضي إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم تسديد جميع المبالغ المستحقة على ثلاث دفعات، كما تم تحديد تاريخ وموعد كل دفعة وإبلاغ التجار بذلك.

وأكد مدير إدارة حماية الأعمال أنه سيتم متابعة أداء المسؤولين في الفندق للتأكد من التزامهم بتسديد المستحقات حسب المواعيد المحددة، مشيراً الى أن المسؤولين في الشركات الثلاثة أشادوا بالدور الكبير الذي قام به موظفو إدارة حماية الأعمال.

وبين أن قيمة المبالغ التي لم يتم تسديدها بلغت نحو 422 ألف درهم، داعياً الشركات التي لديها استفسارات أو شكاوى ضد مؤسسات تجارية تعمل في دبي إلى التعاون مع إدارة حماية الأعمال، وهي الخدمة التي تقدمها اقتصادية دبي بهدف تعزيز مناخ الأعمال في دبي، وإيجاد علاقة متوازنة وعادلة بين الشركات التجارية التي تعمل في دبي.