دبي - الإمارات اليوم

دعت «مجموعة الإمارات» الجيل الجديد من الخريجين المواطنين إلى استكشاف مجموعة واسعة من الفرص المهنية عبر مختلف قطاعات أعمالها، من خلال برنامجها لتدريب الخريجين المواطنين.

وأعلنت المجموعة، في بيان، عن توافر فرص في عدد من إدارات «طيران الإمارات» و«دناتا»، تشمل مجالات العمليات التجارية، مثل: تحسين الإيرادات وتخطيط الشبكات والمبيعات، إلى جانب وظائف مؤسسية في الموارد البشرية والمالية وتقنية المعلومات والتدقيق الداخلي وغيرها، مؤكدة أن هذه البرامج تتجاوز المسارات التقليدية المرتبطة بقطاع الطيران، لتعكس تنوع الخبرات والتخصصات التي تعتمد عليها «مجموعة الإمارات» في دعم عملياتها العالمية، كما تتيح للخريجين من مختلف التخصصات فرصة تطبيق معارفهم عملياً ضمن مؤسسة عالمية تربط بين الأفراد والشركات في مختلف أنحاء العالم، والتعرف إلى مجموعة واسعة من المسارات المهنية في قطاعي الطيران والسفر.

ومن خلال الخبرة العملية، والتعلم المنظم، والدعم الذي يقدمه مديرون ذوو خبرة وفريق التوطين في المجموعة، يتمكن المرشحون الناجحون من تطوير قدراتهم وبناء مسيرتهم المهنية منذ اليوم الأول.

وذكرت «مجموعة الإمارات» أنها توفر كذلك برامج تطوير مصممة وفق احتياجات الكفاءات الوطنية، إلى جانب فرص تدريب دولية بالتعاون مع مؤسسات رائدة وشركات عالمية، ويستفيد المتدربون والموظفون المواطنون أيضاً من مبادرات مشتركة مع جهات أكاديمية وحكومية محلية، تتيح لهم مزيداً من فرص التطور المهني والشخصي، من بينها مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.

ولفتت إلى أنه يمكن للمرشحين التعرف إلى مزيد من التفاصيل حول البرنامج، والاطلاع على كامل شروط الأهلية، وتقديم طلباتهم من خلال الموقع الإلكتروني لوظائف «مجموعة الإمارات».

وذكرت «مجموعة الإمارات» أنها أطلقت أخيراً برنامج الخريجين لمحللي رؤى الأعمال، المصمم للراغبين في بناء مسيرة مهنية في مجالات متخصصة، مثل البيانات والذكاء الاصطناعي والاستراتيجية والاستشارات. وتتيح هذه الفرص للخريجين والمهنيين في بداية مسيرتهم وأصحاب الخبرات المتخصصة تطبيق معارفهم وخبراتهم ضمن بيئة أعمال عالمية تتميز بحجمها وتعقيد عملياتها، ومع استمرار المجموعة في النمو، تسعى إلى استقطاب كفاءات وطنية طموحة وموهوبة من خلفيات أكاديمية ومهنية متنوعة للمساهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من نموها.

وأكدت أن تطوير الكفاءات الوطنية يمثل إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية التوطين في المجموعة، والتي تقوم على نهج متكامل لاستقطاب المواهب الإماراتية وتطويرها على المدى الطويل.

كما أكدت المجموعة مواصلة الاستثمار في التطور المهني والشخصي للمواطنين، بما يزودهم بالمهارات اللازمة للنجاح في قطاعَي الطيران والسفر اللذين يشهدان تحولاً متسارعاً. وتشمل هذه الجهود برامج للخريجين، والتدريب الفني، ومبادرات تطوير القيادات بالتعاون مع شركاء عالميين، بما يسهم في تعزيز الصلة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وإعداد الكفاءات الوطنية للمساهمة بفاعلية في مستقبل القطاع.