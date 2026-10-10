«100 شركة من المستقبل» تكرّم الدفعة الثالثة

كرّمت مبادرة «100 شركة من المستقبل»، المشتركة بين وزارة الاقتصاد والسياحة ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، بحضور وزير الاقتصاد والسياحة الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، عبدالله بن طوق المري، الدفعة الثالثة من الشركات المنضمة إلى المبادرة، وعددها 100 شركة، وذلك تقديراً لإنجازاتها وإسهاماتها في قطاعات الاقتصاد الجديد، ودورها في تطوير حلول ونماذج أعمال مبتكرة، وذلك خلال فعاليات «إنفستوبيا بريدج 2026» في أبوظبي. وأعلنت المبادرة فتح باب التسجيل والترشح لنسختها الجديدة خلال شهر أكتوبر الجاري، أمام الشركات الناشئة والمشاريع العاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يتيح لها فرصة الانضمام والاستفادة من منظومة الشركاء وبرامج دعم النمو والاستثمارات.