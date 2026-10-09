إطلاق «مختبر بلومبرغ المالي» في الإمارات

أعلن مركز الابتكار - معهد الإمارات المالي، و«بلومبرغ»، أمس، عن إطلاق «مختبر بلومبرغ المالي»، في خطوة تهدف إلى دمج أبرز أدوات البيانات والتحليلات المالية المعتمدة في الأسواق العالمية ضمن البرامج التدريبية والتأهيلية التي يقدمها المعهد، ويضطلع المركز، التابع لمصرف الإمارات المركزي، بدور محوري في تطوير القدرات التخصصية عبر قطاع الخدمات المالية، ويضم المختبر الجديد 12 جهاز «بلومبرغ تيرمنال»، لينضم بذلك مركز الابتكار إلى شبكة عالمية تضم أكثر من 1200 مؤسسة أكاديمية في 65 دولة تعتمد هذه التقنية الرائدة ضمن مناهجها التدريبية، وتوفر منصة «بلومبرغ تيرمنال» بيانات لحظية وتاريخية، وتحليلات متقدمة، وأخباراً مؤثرة في حركة الأسواق.