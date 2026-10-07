1.9 مليار درهم تصرفات عقارات عجمان خلال سبتمبر

سجلت التصرفات العقارية في إمارة عجمان، خلال شهر سبتمبر الماضي، 1143 تصرفاً عقارياً، بقيمة إجمالية بلغت 1.9 مليار درهم.

وقال مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، المهندس عمر بن عمير المهيري، إن «القطاع العقاري شهد خلال شهر سبتمبر نشاطاً ملحوظاً في مبيعات العقارات بمختلف أنواعها، بما يعكس حرص المستثمرين على ممارسة أعمالهم في عجمان والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة في جميع مناطق الإمارة»، وأضاف أن حجم التداول بلغ 1.44 مليار درهم عبر 879 عملية تداول، مشيراً إلى أن منطقة «النخيل 2» سجلت أعلى قيمة مبايعة بـ198 مليون درهم، وأوضح أن شهر سبتمبر شهد تسجيل 153 عملية رهن بقيمة إجمالية بلغت 207 ملايين درهم.