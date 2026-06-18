أبوظبي ضمن أفضل 50 منظومة صاعدة للشركات الناشئة عالمياً

رسخت أبوظبي مكانتها المتميزة بين أفضل 50 منظومة صاعدة للشركات الناشئة حول العالم، بعد أن ارتفعت قيمة منظومتها بنسبة 3.057% لتصل إلى 270 مليار درهم، حسب التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة «GSER» لعام 2026، الصادر عن «Startup Genome» والشبكة العالمية لريادة الأعمال.

وجاءت منظومة الإمارة ضمن فئة المراكز «41 - 50» عالمياً، متقدمة من فئة المراكز «51 - 60» في العام السابق، في خطوة تمثل أحد أبرز إنجازات أبوظبي حتى الآن في تصنيفات التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة.

ويعكس هذا الصعود التقدم المتواصل في بناء منظومة ابتكار مترابطة عالمياً، ومدعومة بزيادة نشاط الشركات الناشئة وتعزيز الوصول إلى رأس المال وتنامي تركّز المواهب وشركات التكنولوجيا.

ويستند التقرير، الذي كُشف عنه خلال فعالية «VivaTech Paris»، إلى بيانات أكثر من 5.5 ملايين شركة ضمن أكثر من 350 منظومة للابتكار في مجال ريادة الأعمال حول العالم.

كما حققت أبوظبي تصنيفات متقدمة في فئات عدة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يعزز مكانتها إحدى أكثر وجهات الشركات الناشئة ديناميكية في المنطقة.

وفي ضوء دور «Hub71» في دعم نموّ منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، سلّط تقرير «GSER 2026» الضوء على الإمارة، فقد بلغت قيمة منظومة الشركات الناشئة في أبوظبي 270 مليار درهم وفقاً للتقرير، خلال الفترة من الأول من يوليو 2023 إلى 31 ديسمبر 2025، مسجّلة نمواً بنسبة 3.057% مقارنة بالفترة 2018 - 2020، وتُعد قيمة المنظومة مقياساً للأثر الاقتصادي، إذ تحتسب على أساس قيمة التخارجات وتقييمات الشركات الناشئة.

وحازت المرتبة الثانية بين منظومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على معيار تجمّع الشركات القائمة على الذكاء الاصطناعي، الذي يقيس حجم وكثافة نشاط الشركات الناشئة العاملة في الذكاء الاصطناعي ضمن المنظومة.

ونالت المرتبة الرابعة بين منظومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معيار محرك البحث والتطوير، الذي يقيس الابتكار من خلال نشاط الأبحاث وبراءات الاختراع. كما نالت المرتبة الرابعة أيضاً بين منظومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معيار الأداء، الذي يقيس حجم وأداء المنظومة بناءً على القيمة التراكمية لشركات التكنولوجيا الناشئة الناتجة عن التخارجات والتمويل.

وحصدت الإمارة المرتبة الخامسة بين منظومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معيار زخم التمويل، الذي يقيس الابتكار من خلال التمويل في المراحل المبكرة ونشاط المستثمرين.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«Hub71»، أحمد علي علوان: «من خلال سلسلة الشركات الناشئة في الإمارات والهند، ترحّب (Hub71) بمجموعة جديدة من المؤسسين الذين يبنون شركات تتمتع بأسس سوقية قوية وإمكانات واعدة للنمو والتوسع عالمياً».

من جهتها، قالت المديرة العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «Startup Genome»، سامانثا إيفانز: «إن قفزة أبوظبي بأكثر من 10 مراكز خلال عام واحد تضعها ضمن أكثر المنظومات الصاعدة ديناميكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتجعلها نموذجاً مرجعياً لإحدى أكثر استراتيجيات بناء المنظومات في المنطقة وضوحاً وتخطيطاً».