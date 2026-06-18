«ديوا» تحصد جائزتين في الهندسة الرقمية

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بجائزة «أفضل مبتكِر في العام» وجائزة «أفضل منتج هندسي في العام» 2026، وذلك ضمن جوائز الهندسة الرقمية التي تنظمها مجموعة «ISG» وشركة «إل آند تي للخدمات التقنية» ومجموعة «سي إن بي سي»، وحصدت الهيئة الجائزتين تقديراً لريادتها في مجال الابتكار والهندسة الرقمية، والتغيير الإيجابي الذي تحدثه لدفع عجلة تميز الهندسة الرقمية وتقديم ابتكارات نوعية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير: «نعمل على تطوير خبراتنا الرقمية المتقدمة للارتقاء بعمليات الابتكار، ودعم كفاءة وأمن ومرونة العمليات، وإرساء معايير جديدة للتميز في الأداء».