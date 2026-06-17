وزارة المالية تعلن طرح أول إصدار من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد من المواطنين والمقيمين

أعلنت وزارة المالية طرح أول إصدار من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وتعد الصكوك فرصة استثمارية آمنة وشفافة ومتاحة بحد أدنى يبدأ من ألف درهم.

وتعد صكوك الخزينة الحكومية بالدرهم الإماراتي أداة استثمارية مدعومة من الحكومة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تشجيع الادخار طويل الأجل وتعزيز الثروات.

وقال وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني إن طرح صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يعكس التزام وزارة المالية بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بتطوير أدوات مالية مبتكرة تواكب تطلعات المجتمع وتسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة.

ويمثل هذا الطرح خطوة محورية لدفع الشمول المالي وتوسيع مشاركة المجتمع في أدوات الاستثمار الحكومية.