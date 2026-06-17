«سندك» تعزز خدماتها بالشراكة مع البنك الدولي

أكدت وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات (سندك)، أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي الهادفة إلى تعزيز خدماتها ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وذلك في إطار اتفاقية تعزيز التعاون بين المصرف المركزي ومجموعة البنك الدولي، التي تم الإعلان عنها في 12 يونيو الجاري.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم مجموعة البنك الدولي عدداً من الخدمات المخصصة لـ«سندك»، تشمل مراجعة شاملة للعمليات الحالية لتحليل وتقييم نظام تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، كما ستتضمن الاتفاقية تقديم برامج تدريبية لموظفي «سندك».

وقالت الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لـ«سندك»، فايزة العوضي: «تمثل شراكتنا مع مجموعة البنك الدولي خطوة نوعية في تطوير أعمال (سندك)، ويدعم هذا التعاون تعزيز كفاءة خدماتنا التشغيلية ورفع مستوى الأداء، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. كما تعكس هذه الجهود التزامنا المستمر بتقديم تسويات عادلة وفعّالة تسهم في تعزيز حماية حقوق المستهلك المالي».

من جانبه، قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، أوسمان ديون: «نأمل بناء نظام مالي عادل وموثوق به من خلال بناء القدرات بشكل موجّه، وتحسين كفاءة تسوية النزاعات بين المستهلكين والمؤسسات المالية».